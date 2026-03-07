Opinió
Emma Riverola
Convidar els nois
La vaga feminista del 2018 va aconseguir el suport del 82% dels espanyols, segons van assenyalar les enquestes del moment. L’aire feia olor de revolució per la igualtat. Avui, els vents bufen en direcció contrària. La publicació del nou baròmetre de FAD Joventut constata el menyspreu al feminisme per part dels més joves.
Analitzant els cinc baròmetres que s’han realitzat des del 2017, es detecta un augment de la polaritat i un retrocés en alguns dels postulats igualitaris. Gairebé un 30% dels homes joves creuen que la gelosia és una prova d’amor, la meitat d’ells se senten desprotegits davant les denúncies falses i, en general, augmenta l’apatia cap a la violència de gènere. Els estereotips de gènere tradicionals estan calant amb força, també en les noies, cosa que desdibuixa la consciència sobre la desigualtat.
Un cúmul d’errors del feminisme i un contraatac ferotge del patriarcat ens han portat fins aquí. El 8 de març del 2018, el moviment es va tornar més plural que mai. La incorporació entusiasta de les més joves animava les aliances amb totes les persones que, d’una manera o una altra, eren discriminades pel sistema. Aviat, la reacció ultra i els interessos partidistes van quarterar la il·lusió. Unes es van autoproclamar úniques propietàries del feminisme i es van assentar en la transfòbia. D’altres es van atrinxerar en els seus dogmes sense capacitat d’autocrítica. Es va imposar una visió punitiva, negant la justícia restaurativa en els delictes sexuals: l’home com a etern opressor i la dona com víctima perpètua.
A les aules, mentre elles se sentien protagonistes d’una revolució col·lectiva, ells obtenien pitjors resultats acadèmics, es feien un embolic amb el consentiment i, a través de les xarxes, els arribava un batibull de missatges que els reclutava per a una altra guerra: consolidar l’individualisme entorn del concepte de propietat: el gimnàs com a temple per ser amos d’un cos més fort, sermons de gurus per creure’s els únics amos del seu destí, pornografia com a escola de dominació i l’odi al migrant com a camp de batalla.
El missatge ultra als homes joves és clar: el feminisme et renya i et vol petit, però tu ets el senyor del teu cos, del teu futur, de la terra que trepitges i dels éssers inferiors. En la lògica patriarcal, fins i tot l’home més míser és amo d’alguna cosa: la seva dona. A l’Afganistan veiem la seva versió més brutal: el nou codi penal talibà estableix càstigs més severs pel maltractament animal que per la violència contra les dones.
En aquests últims anys, el feminisme s’ha desgastat. Podem embardissar-nos en acusacions sobre la seva devaluació o centrar-nos a combatre un patriarcat que no només és masclista, sinó que és un entramat d’opressió classista, racista i homòfob. Un sistema que també subjuga aquests nois que relativitzen la desigualtat i la violència. Se’ls ha d’escoltar, convidar al diàleg i recordar-los que la felicitat no està en la fortalesa, sinó en la llibertat. Els seus avis van trigar a adonar-se’n.
