Opinió
La cursa d’obstacles de la dependència
El desplegament del sistema de dependència a Espanya les últimes dues dècades han estat presentades sovint com una història d’èxit: universalització del dret, més finançament, i un marc comú per a tot el país. Però rere aquest relat optimista hi ha un funcionament molt menys lluït. Llistes d’espera continuen sent elevades i profundament desiguals entre territoris, la dependència del cuidador informal segueix essent estructural i la qualitat assistencial no es mesura de manera sistemàtica. Tot plegat dibuixa un sistema que ha crescut en pressupost, però no necessàriament en eficàcia.
Ho relaten de manera detallada els investigadors Sergi Jiménez-Martín (UPF) i Analía Viola (Fedea) en un estudi recent. Algunes comunitats resolen expedients en terminis raonables, mentre que d’altres converteixen el dret en una cursa d’obstacles. I aquí és on la ironia es fa inevitable: invertim cada vegada més diners per garantir un dret que, en alguns llocs, arriba tard, malament o directament no arriba. El primer problema és de recursos: Espanya destina actualment entre el 0,9% i l’1% del PIB a cures de llarga durada, davant d’una mitjana de l’1,8% a l’OCDE i de percentatges que arriben a entre el 3% i el 4% del PIB als països del nord d’Europa. També en termes de despesa sanitària, la dependència està molt per sota de la mitjana europea. Però també hi ha un problema importantde gestió i responsabilitat. Sense criteris homogenis d’accés, sense una professionalització real del sector i sense una avaluació rigorosa de la qualitat, el risc és seguir alimentant un model que confon despesa amb progrés.
