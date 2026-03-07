Opinió
L’independentisme, de Putin a Trump
Molts independentistes, desenganyats amb els seus líders pel fracàs del procés, s’han retirat a les casernes d’hivern, però queda activa una legió de fanàtics que cada setmana troben un objectiu per exhibir la seva intolerància i deixar constància que viuen en un món irreal. Aquesta setmana se’ls ha girat feina. Van començar amb una campanya contra el periodista Marc Giró per haver permès que, en el seu programa «Vostè primer», de RAC1, una escriptora que es diu Brigitte Vasallo (confesso que, fins dilluns, desconeixia de la seva existència), i que havia ocupat la Càtedra Mercè Rodoreda d’Estudis Catalans a la Universitat de Nova York, va deixar anar aquest estirabot: «El català morirà igual, però serà recordada com una llengua feixista». Li han dit de tot, menys maca.
Ara bé, el tema estrella ha sigut l’oportunitat que, segons ells, se’ls ha presentat per aconseguir la independència de Catalunya a través de Donald Trump, aprofitant el seu enfrontament amb Pedro Sánchez. Han sortit com bolets a les xarxes socials. Aquest sector independentista, bàsicament vinculat a Junts (també n’hi ha dels ultranacionalistes de la CUP), està convençut que Trump doblegaria al govern espanyol si reconegués l’Estat català. Diuen que mai com ara tindran tants suports fora d’Espanya. Tinc dubtes de si són ingenus, ignorants de tot el que passa més enllà de casa seva o si la naturalesa els ha castigat amb un baix coeficient intel·lectual. El problema ja no és que surtin personatges estrafolaris, com un exregidor de la CUP a Reus, Xavi Angelergues, proposant (seriosament, segons ell) que Catalunya es converteixi en un «Estat Lliure Associat» dels Estats Units, com Puerto Rico, sinó que gent formada com l’economista Xavier Sala i Martín també se sumi al joc dels disbarats: «Benvolgut Donald Trump: tallar el comerç no perjudicarà Espanya. Però, saps què perjudicaria realment a Pedro Sánchez? La independència catalana! Això el tornaria boig!», ha escrit Sala i Martín. O tot un exvicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró: «Si existís avui la possibilitat de pactar amb els EUA una hipotètica independència de Catalunya, veuríem al Pedro Sánchez desfilar pel despatx del Trump accedint a qualsevol de les seves demandes més excèntriques per evitar-ho». Aquest és el nivell.
Carles Puigdemont, de moment, ha optat pel silenci, però ja ha sortit, com és habitual, el seu alter ego, el seu cap de gabinet, Josep Lluís Alay, aquella persona que cobra més de cent mil euros anuals de la Generalitat per escriure tuits. La seva posició no admet dubtes: «El president Trump amenaça Espanya directament amb un embargament econòmic. Aquest és el preu de no ser independents (...) Ja ho tenim aquí i l’economia catalana patirà les conseqüències de formar part d’una Espanya governada per uns irresponsables». Alay és la persona que, segons va publicar el The New York Times el setembre de 2021, es va reunir amb funcionaris i exagents d’intel·ligència russos. L’Eurocambra ha tractat en nombroses ocasions les ingerències russes a Catalunya, malgrat el silenci de la majoria dels mitjans de comunicació catalans, fins i tot un informe de la Comissió Europea situava Catalunya com un dels objectius de la guerra híbrida del Kremlin contra Occident.
Han passat de Putin a Trump, dos amics fantàstics per anar pel món. Tenen un gran ull per escollir sempre els aliats equivocats. Com que viuen tan fora de la realitat, és probable que no sàpiguen que la UE ha deixat clar que «qualsevol amenaça comercial adreçada a un estat membre és, per definició, una amenaça contra la Unió Europea» i que Pedro Sánchez ha estat elogiat des de prestigiosos mitjans de comunicació. Fins i tot, Giorgia Meloni ha dit el mateix que Sánchez, igual que Mark Carney (Canadà). Mentrestant, el canceller alemany Friedrich Merz ha hagut d’esmenar, com ha pogut, el ridícul mundial que va fer davant Donald Trump. Merz ha rebut dures crítiques al seu propi país. Der Spiegel, la publicació més important d’Alemanya, titulava: «L’aparició del canceller en el despatx oval fou vergonyosa. No pot liderar Europa així». Saben amb qui ha coincidit fil per randa aquest sector de l’independentisme català amb les desqualificacions a Sánchez? Amb PP i Vox. Cap sorpresa. Fa temps que són carn i ungla en les votacions al Congrés. Aquests són els que s’autoatribueixen la missió de salvar Catalunya. No costa gaire imaginar-se quina qualitat democràtica tindria un Estat català amb els amics de Trump i Putin.
