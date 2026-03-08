Opinió
El 23F va acabar en empat
El tropell de maniobres, a quina més esbojarrada, que es coneix com a 23F va ser un exercici de seducció casernària, per fortuna sense morts i amb una materialització a l’altura de la seva maldestra elaboració. El cop va acabar en empat o, en la versió d’aquest enunciat corregida i millorada per Carles Francino, «va deixar empremta». Així ho demostra l’efervescència davant la publicació de fulls solts amb el mateix valor documental que els diaris de Hitler, encara que hagin estat engreixats per equiparar-los als suculents papers de Jeffrey Epstein. No hi ha color.
Les ensoñacions d’Alfonso Armada i Milans del Bosch que Antonio Tejero va interpretar a trabucades, es resumien en un pla concretat en tres paraules, «tots a terra». Aquesta ordre, reforçada pels trets de reglament, va ser complerta al peu de la lletra per més del noranta per cent dels 350 diputats i personal adjacent. Mig segle després, els fumadors empedernits Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo s’erigeixen en honroses però molt puntuals excepcions.
Amb la pràctica unanimitat dels diputats besant la moqueta, costa parlar d’un cop enterament fracassat. Tanmateix, la volatilitat històrica permet avui assegurar a Felipe González que no es va degollar «ni una sola llibertat democràtica». En tot cas, el líder socialista no ho hauria pogut percebre des de la seva posició jacent, però dol observar un protagonista minimitzant les imatges enrojolants dels responsables del poble rodolant per terra.
Dos civils impàvids, Suárez i Carrillo, encara avui sorprèn la sang freda que van vessar. S’al·legarà que els altres tres-cents no tenien per què arriscar la vida, davant les armes desenfundades i disparades pels guàrdies civils, això queda per als soldats de lleva i de la gleva. Ara bé, aquesta tesi converteix Volodimir Zelenski en un temerari irresponsable, perquè els qui encara avui defensen la victòria sobre els colpistes uniformats haurien lliurat Ucraïna a Putin. Ningú no dirà que l’expallasso de Kíiv ho tenia més fàcil que els parlamentaris agenollats del 23F.
Al marge de la tolerància amb la humiliació, la valentia exclusiva dels tres de Suárez preludiava les pel·lícules polítiques de Michael Moore, quan es col·locava a les portes del Congrés per verificar que cap parlamentari nord-americà tenia un fill lluitant a l’Iraq. A Espanya, la victòria inenarrable sobre el cop del 23F sol sustentar-se en la imatge d’un tropell de guàrdies abandonant el Congrés per les finestres, sota la direcció coral de la narració de José María García.
De nou, la vista enganya. Pràcticament cap dels 150 guàrdies civils que van atacar covardament el Congrés va patir càstig. Van ser excarcerats en menys d’un mes, només se’ls va jutjar a partir del grau de tinent. Les penes reblanides del consell militar de Campamento, una altra mostra de l’empat del 23F, van castigar 17 membres de la Benemèrita, el deu per cent dels implicats en la postració íntegra del poder legislatiu. En efecte, són els mateixos percentatges que en l’assalt al Congrés nord-americà del sis de gener de 2021, inclosos els perdons abans de complir les penes. Costa referir-se al fracàs d’ambdós cops, per no parlar del retorn triomfal de Trump.
Sostenir l’empat del 23F obliga a demostrar que les expectatives de demòcrates i colpistes van romandre intactes després de la intentona. Sovint s’oblida, i els papers anònims han ajudat a il·luminar-ho, que Tejero no hauria estat en cap cas president del Govern. Ni tan sols Milans del Bosch tenia opcions consolidades a la paròdia d’un Generalísimo. És veritat que els manuscrits preparatoris parlen de disparar a matar, però també citen opcions encapçalades per Fraga i Garrigues, amb comunistes inclosos fins al mateix dia de la presa del Congrés. El primer dels dos citats va encapçalar l’oposició liberal conservadora durant una dècada, sota els piropos de González, i encara presidiria Galícia si no s’hi interposés l’edat. El segon es va guanyar sobradament l’apel·latiu del Kennedy espanyol.
No hi va haver Fraga ni Garrigues, però hi va haver Aznar i Zapatero. El 23F aniquila la UCD i porta el PP fraguista, oxigenant la hipòtesi d’un empat davant dels qui derroten en excés el cop per insinuar que en realitat no va tenir lloc ni conseqüències. Existeix el risc contrari de congelar la imatge de la democràcia en els diputats a terra, amb la qual cosa s’alimenta la mateixa puresa diabòlica dels colpistes que més endavant s’aplicaria a Osama bin Laden.
Els colpistes es van comportar en realitat com una colla de miserables, de «deplorables» en l’argot de Hillary Clinton, van ser la vergonya de la seva professió. Milans del Bosch no té cap repar en apel·lar als articles de la Constitució que desitjava cancel·lar, per argumentar el seu alliberament. I poc després del 23F, l’Exèrcit del cop suposadament derrotat atorga una condecoració al destituït capità general de València, per un accident minúscul a bord d’un helicòpter. El Govern de Calvo Sotelo va fer marxa enrere amb la medalla, que reforça tanmateix la idea de l’empat, per no parlar de l’esquer de les jubilacions daurades que el PSOE va utilitzar per desempallegar-se d’afins al putsch.
