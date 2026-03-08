Opinió
La transformació del 8M
En una època en què la dona estava destinada al matrimoni i a la maternitat, la poeta Alfonsina Storni (1892-1938) va ser mare soltera, va treballar per sostenir-se i va escriure textos que qüestionaven la moral de l’època. En poemes com «Tú me quieres blanca» o «Hombre pequeñito» denunciava la doble moral masculina, l’exigència de puresa imposada a les dones i l’asfíxia dins de relacions desiguals.
La meva àvia Hilda, poeta ella també, bohèmia de les d’abans, em recitava poemes de Storni quan jo era un nen. Va ser ella també qui em va ensenyar a fumar i a jugar als daus. Hilda també havia estat mare soltera quan això no existia. I havia treballat del que treballaven les dones en aquella època, posterior a la de Storni. Quan les dones podien triar entre ser mestra o infermera, havia triat mestra. No recordo que mai mencionés el Dia de la Dona. Sí que recordo: «home petitó, jo soc el canari, deixa’m saltar».
Més cap al present, als anys 80, el 8 de març a penes ocupava un racó discret als diaris catalans sota el rètol de «Dia de la Dona Treballadora». Era una data més aviat protocol·lària, amb alguna columna institucional i estadístiques laborals. La commemoració convivia sense fricció amb anuncis molt habituals en la publicitat de l’època: dones presentades com a mestresses de casa en campanyes de detergents o aliments, i contraportades que mostraven el cos femení en bikini a «la noia del dia».
El feminisme encara no havia permeat l’agenda mediàtica amb prou força per tensionar aquest contrast. Avui, en canvi, el 8 de març -Dia Internacional de les Dones-, la data s’ha convertit en un eix central de la conversa pública: obre portades, genera especials, editorials i cobertures en directe de marxes multitudinàries. La jornada ja no és un apunt laboral, sinó un termòmetre social. El canvi no és només terminològic: és cultural i té la força d’un tsunami.
Com passa amb qualsevol corrent d’aquesta magnitud, arrossega també els seus excessos, les simplificacions i alguna que altra veu més estrident que lúcid. Però això no invalida el moviment; més aviat confirma la seva mida.
Avui, 8 de març, hi haurà marxes pels drets de les dones arreu del món. No faltaran torsos femenins despullats pintats amb sigles de protesta que clamen justícia. Un crit per continuar lluitant pels drets, l’equitat i la justícia social tan necessaris. Em pregunto què hauria pensat Hilda dels avenços en els drets de les dones i estic segur que se n’hauria alegrat. Ella i l’Alfonsina.
