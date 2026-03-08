Opinió
La vergonya ha de canviar de costat
No paren de repetir-nos que les falses denúncies poden enfonsar la vida d’un home, pobre. Segur?
Fa uns dies, un grup de menors acusats de violar en grup una companya d’institut de 13 anys van poder tornar a classe, tot i haver estat expulsats i tenir una ordre d’allunyament de la noia. Han pogut tornar perquè la víctima ha canviat de centre. Ells poden tornar com si res a la seva vida; ella canvia de lloc, de vida, segurament per no tenir res a prop que li recordi la traumàtica experiència.
No és la primera vegada que passa una història similar. Quants futbolistes acusats d’agressió sexual continuen jugant pels camps de la lliga setmana rere setmana, alguns fins i tot aplaudits i aclamats pel públic, sense que els seus actes tinguin conseqüències? Quants directors de cinema i de càsting han estat acusats de sobrepassar-se amb les actrius i continuen treballant i rebent premis? Quants cantants i estrelles de la música tenen fama d’aprofitar-se del poder i segueixen dalt d’un escenari? Polítics fent discursos de feminisme mentre tenen al darrere diverses acusacions d’assetjament... I així podríem seguir una bona estona, repassant diferents professions i gremis, i a tot arreu trobaríem casos.
I les víctimes, havent de sobreviure a una experiència traumàtica mentre s’enfronten al judici dels que les envolten, que qüestionaran cada paraula del relat, cada fet. I si tens la mala sort que l’agressor sigui famós, hi has de sumar el judici mediàtic. I mentre tothom jutja la víctima, el presumpte agressor sol continuar amb la seva vida mentre espera el judici.
La vergonya ha de canviar de costat: que sigui l’agressor qui tingui vergonya de creuar-se amb la víctima, que siguin ells qui s’hagin de canviar d’institut, que no tornin a treballar, que no puguin tornar a trepitjar un camp de futbol ni entrar a discoteques. El relat ha de canviar de protagonista: deixar de centrar el relat en la víctima. Potser així, fer la denúncia serà més fàcil i, potser així, qui pagui les conseqüències serà només qui comet l’acte. Fem que la vergonya canviï de costat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó