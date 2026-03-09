Opinió
Entre animals trans i animals polítics
Si George Orwell s’aixequés de la tomba (o altres mortals no tan emblemàtics), hi tornaria de cap, doncs el que està succeint en aquesta cada vegada més Torre de Babel, tant a nivell polític com a nivell social, com a les clavegueres (en aquest cas, no de l’Estat, tot i que el 23-F i seqüeles donen per a això) està arribant a extrems tan paradoxals i surrealistes que ni el món virtual en 3D de Second Life o una suplantació feta per IA per qualsevol bromista (i de bromistes, aficionats i bojos fent aplicacions militars de la IA, n’hi ha cada vegada més, però ara no hi entrarem) podria fer-ho millor.
Avui Orwell no podria escriure «Rebel·lió a la granja», doncs els animals, en lloc de rebel·lar-se com a persones, ara ho fan a la inversa, impugnen ser persones, no es rebel·len i es tornen animals (therians). Bingo! De fet, una manera no racional i simbòlica de dir que no compten, que són sobrers. Tant de bo es reconeguessin com a precariat o pobretariat, però ni això creuen ser, alienats en la seva condició. Alienats, un concepte i condició que han oblidat i menystingut les esquerres i que ara els therians i els «fatxapobres» retornen com un mirall trencat.
Condició que també ignoren els que viuen en una bombolla, doncs haurien de saber que el lumpenproletariat, com a subclasse, sempre acaba afavorint moviments reaccionaris o d’extrema dreta. Fan la projecció del 80/20, o sigui, que la majoria de joves que coneixen són espavilats, motivats, emprenedors, solidaris, etc. I això ho són el 20% dels fills (i filles) de l’establishment, molts dels quals s’han buscat la vida a l’estranger.
Ben segur que «El Jueves» aviat li traurà partit als therians, però permeteu-me dir quatre coses sobre algunes paradoxes; el to humorístic el deixo per als professionals.
Com un ou a una castanya és el que s’assemblen algunes realitats paral·leles simultànies. Per exemple, en què s’assemblen els adolescents i joves disfressats amb voluntat trans animal i el culebrot dels pressupostos de la Generalitat, que, de tan previsible desenllaç, et fa sentir therian, per no dir una altra cosa? Ben gràfic resulta l’acudit de l’humorista J. L. Martín quan diu «El difícil no és que s’aprovin els pressupostos, el difícil és fer veure que no ens posem d’acord». Molt bo. Altres fan veure que, gràcies al «paquet» de concessions fetes, s’han posat d’acord. Vinga, uns cupons de descompte i plató gratis a TV3.
Quins miralls o lents convexes hem d’utilitzar per fer encaixar els interessos empresarials en transports de viatgers per carretera, dels Florentino Pérez, Monasterio, Sagalés o Vallcorba, en les causes i les conseqüències de la desinversió de Rodalies, mentre es pacten i prometen fa anys milionades per arreglar el desastre ferroviari i mentre els usuaris i afectats ploren o van al psicòleg (bé, ara demanen busos). Mentrestant, les subvencions a empreses privades van augmentant (60 milions d’euros enguany). Fixeu-vos: no és Second Life que, a mesura que uns ploren i d’altres fan l’agost, altres es posin medalles? Tot al mateix temps. Corrosiu.
Ara toca plorar, en lloc d’indignar-se i actuar. De fet, hi ha qui fa anys juga a anestesiar la indignació i convertir-la en resignació, en detriment seu, però ni ho saben. Fins i tot es disfressen d’indignats per mala consciència i piulen sobre com de malament que ho han fet els dolents d’allà (dels dolents d’aquí no saben/no contesten). Ah!, però ara tenim el Sant Grial de la narrativa progre, l’habitatge, quan fa quatre dies ni se’n parlava, i ve de lluny...
Mentre uns criden «No pasarán», qui? Amazon, AliExpress o Temu? Altres saliven quasi arribant a l’orgasme amb la IA al Mobil World Congress, amb suport de tot l’establishment tecnofeudal de Catalunya: 207 hubs tecnològics i 130.000 expats. No ens cal Elon Musk, ja en tenim aquí. Tot és un gran guinyol que cada dia que passa fa més avorrit el «Polònia», on la realitat supera la ficció. Tanmateix, altres ens diuen que ens recollim, abraçant «l’espiritualitat» (Los Domingos, Rosalía -Lux-, Bad Bunny -Dios está en nuestros corazones-, pregar amb espelmes, etc.), quan van ser els que van silenciar la formidable encíclica Laudato Si, del Papa Francesc. El tractat científic i espiritual més colpidor del segle XXI.
Mentre en Tito Álvarez, líder d’Elite Taxi, ja avisa que aviat se n’anirà a viure al Carib, doncs ja es veu a venir la barra lliure d’Uber, Cabify i Bolt que ens homologarà als EE.UU. de Trump, el pretès candidat al Nobel de la Pau, que, amagant les pederàsties amb Epstein, bombardeja l’Iran amb el silenci, quan no amb la complicitat de la UE.
I aquí, mentre diem «No a la guerra», el pressupost militar espanyol acordat sense passar pel Congrés dels Diputats serà de 94.000 milions d’euros. I silenci.
D’altra banda, els «del lado correcto de la historia», animals polítics per excel·lència, ens diuen que ve el llop, mentre fa anys la guineu s’ha anat menjant les gallines, fins i tot les molles, d’aquí la creixent por entre els de baix i el soterrani. Dit d’una altra forma, entre la classe mitjana i els que venen de fora.
I si en lloc de fer cordons sanitaris s’habilitessin o reconvertissin 207 instal·lacions públiques en centres de suport formatiu permanent, amb educadors i formadors que reforcin mestres i professors (i famílies i ajuntaments) per combatre l’analfabetisme social i polític i l’impacte de les xarxes socials? I d’on sortirien els diners? Senzill: eliminant unes quantes direccions generals.
