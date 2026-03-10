Opinió
Assassinar l’assassí Jamenei
La televisió pública catalana i Le Monde fan servir el genèric «Assassinat de Jamenei», perfectament acceptable si també van generalitzar «Assassinat de Bin Laden». De fet, es va jugar amb el terme «execució» en el cas de l’artífex de l’11-S, per dissimular l’operació il·legal d’Obama en sòl pakistanès. El canal Al Jazeera, poc sospitós de parcialitat envers els Estats Units o Israel, titula «maten» en lloc d’«assassinen». Fins i tot els escolàstics i els jesuïtes justifiquen el tiranicidi com un homicidi virtuós, però se suposa que va a càrrec dels tiranitzats.
El botxí Trump es felicita d’haver assassinat l’assassí Jamenei, i segurament li molestarien les disquisicions que rebaixen la seva decapitació a homicidi. Com de costum, el president dels Estats Units s’ha llançat de cap a l’espectacle de la guerra en directe, sense examinar-ne les conseqüències. Diumenge passat a mitjanit va emetre la primera intervenció poc tranquil·litzadora del seu mandat. Les seves mans no estaven tacades de sang, com pretenen els qui l’acusen d’assassinat, sinó de fang, tot i que no ha posat botes sobre el terreny. Des de Washington no es discerneix amb claredat entre l’Iraq i l’Iran, i l’actual president s’ha atribuït el dilema de Bush sobre la botiga de ceràmica. «Si ho trenques, t’ho quedes».
Trump despatxa sense empatia les morts ja efectives de soldats nord-americans, i assumeix morts futures amb un despectiu «així són les coses». Tot seguit, Kuwait abat tres caces nord-americans per error; en combat no t’has de fiar ni dels teus aliats. L’extens discurs presidencial des de Mar-a-Lago no conté cap menció a la democràcia, només a la santa voluntat del «país més poderós del món». Curiosament, la reacció ferotge contra la intervenció sorgirà dels nord-americans, que confiaven en les promeses d’aïllacionisme. Mentre el cercle viciós es transforma en espiral, es fa servir el traductor automàtic per minimitzar un conflicte «regional» que ja involucra una vintena de països. I no s’hauria de prendre a broma la reacció fulminant d’Europa, que va redactar un comunicat. Sencer.
