Opinió
Carta d'un lector: "El trumpisme ha aterrat a la plaça del Vi"
L'autor assegura saber com acaba això: "Somriures, llotges, cava, caviar, cotxes i pelotazos"
Envia la teva carta
Trumpisme a la plaça del Vi
Alberto Fernández | Girona
El trumpisme ha aterrat a la plaça del Vi, 1. Tot i que de vegades dubtem de si hi ha algú al volant de l’Ajuntament, quan per fi treuen el cap, semblen acabats de sortir d’un míting dels MAGA.
Can Gibert i Santa Eugènia fa temps que estan en peu de guerra contra un atemptat ecològic digne de l’assalt al Capitoli: demolir el segon pulmó verd de Girona per aixecar moles de ciment. No sabem si és que prefereixen l’ombra del formigó a la de les branques, però sí que les seves «negociacions» va ser un simulacre sense actes per distreure el veïnat.
La realitat rere les portes tancades ha estat una diplomàcia de cops a la taula, crits i agressivitat verbal per part de l’alcalde i, concretament, el seu seguici d’Urbanisme (amb el regidor al capdavant). És hora de dir-ho clar: amb aquest menyspreu i aquestes formes han tractat els seus propis veïns.
Però és clar, un pot pensar què importen les formes si finalment s’aconsegueix salvar el parc. Però ni així. Porten un any i mig de mentides. Una altra paraula que ha de quedar clara: mentides. Primer van dir que no es podia salvar el parc, però els vam demostrar que sí. Després, que el projecte era perfecte, però els vam ensenyar errades que van modificar al web amb nocturnitat. Més tard, que no hi havia diners, però, després de l’empenta i la força veïnal que va aconseguir que fins i tot conselleres de la Generalitat diguessin en públic –i refermessin després en un acord amb el propi ajuntament– que sí, que hi hauria diners. I després d’això, ens diuen en reunió que, tot i disposar-ne, no faran res.
Clar, aquí ve la pregunta clau: quan un té la possibilitat de satisfer totes les parts i no ho fa, potser el que passa és que encara queda una altra part, a les fosques, a l’ombra, que desconeixem…
Ja sabem com acaba això sempre: somriures, llotges, cava, caviar, cotxes i pelotazos. Volem saber qui hi ha a les ombres. Volem justícia. I no farem un pas enrere perquè el Parc Jordi Vilamitjana «no es toca» ni es tocarà.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica