Opinió
Sembla que venen eleccions?
Durant els últims dies i setmanes des de l’Ajuntament de Girona s’ha intensificat molt la propaganda. S’ha fet ressò a través dels seus canals a les xarxes socials de notícies «tan importants i rellevants» com que, per exemple, s’ha segat la gespa al parc Central o bé que s’ha renovat la font del carrer Josep Maria Gironella. També entre les seves actuacions «destacades» hi ha la renovació dels projectors del Mirador del carrer de les Dones amb llums LED o textualment la reparació de la lluminària d’un fanal de Vista Alegre. No dic que totes aquestes intervencions no fossin necessàries, que segur que ho eren, però d’aquí a informar diàriament del que són petits treballs n’hi ha un bon tros. O sigui que presenta com a fets remarcables el que hauria de ser l’absoluta normalitat en el manteniment de la ciutat. Ens prenen el pèl. Sembla irònic que s’hagi anunciat que es netejaran els escocells o es podaran arbres quan justament és el que molts ciutadans reclamen fa temps. Mentre es fan aquests treballs tan «urgents» els carrers continuen bruts i en alguns punts els nous contenidors tampoc han servit per absorbir el volum d’escombraries. Només cal fer una volta per Santa Eugènia. I mentrestant, la línia 8 de l’autobús, el que arriba a la Universitat, diàriament va tan ple que molts alumnes es queden a terra i els que aconsegueixen pujar-hi després de tota una odissea van apretats com anxoves fins al punt que a vegades les portes es tanquen amb dificultat. I un es pregunta, no serà que ara es vol fer veure que es treballa molt per la ciutat just quan falta poc més d’un any per les eleccions municipals? No vull ser malpensat, però és que donen motius.
