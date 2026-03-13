Opinió
Converses (i anxoves) al Motel
«Però agafeu anxoves, les anxoves del Motel són una autèntica meravella». Mentre Joan Armangué anava fent una dissertació sobre per què Figueres encara pot ser una ciutat industrial, Xavier Febrés l’interromp per advertir la resta de la taula que, si es despistaven, ell s’acabaria les anxoves que Jaume Subirós, que rondava per la sala, i el seu equip havien servit en la trobada que va servir de presentació per a la premsa de Converses de sobretaula al Motel (Editorial Gavarres). Febrés no enganyava a ningú. Les anxoves eren una autèntica delícia. Com la resta d’un petit esmorzar de forquilla al Motel Empordà que, mentre Armangué continuava parlant d’estacions de trens i Sebastià Roig sobre les converses en temps de «feligresos del tiktokisme», feia imaginar-te com, anys enrere, deurien ser les mítiques sobretaules de Josep Pla en una taula a pocs metres d’on seiem. De les converses de Pla i de les excel·lències gastronòmiques del Motel, ja n’han escrit Josep Valls i el mateix Febrés; i aquest cop a Converses de sobretaula al Motel no es parla de cuina. Ni de Pla. Però el llibre no s’entendria sense el menjar del Motel ni la planiana manera d’entendre el periodisme, i la vida, de Febrés.
Un periodisme que es transmuta en literatura i, en el llibre que ens ocupa, en reflexió sobre l’Empordà. Perquè a les seves pàgines hi apareixen transcrites les converses entre Armangué i Febrés -qui sap si alguna d’elles, després de les favetes a la menta o el bou à la mode- sobre per què a Figueres no s’ha pogut fer mai un centre comercial com l’Espai Gironès o el Gran Jonquera? Sobre l’AVE i Figueres (spòlier, aquí no acaben de pensar igual). Sobre Joaquim Nadal i la relació entre Girona i Figueres. Sobre indústria, immigració, frontera, prostitució... I, com no, sobre més noms propis: Marià Lorca, Santi Vila, Carles Cusí, Amadeu Miquel, Ferran Prat... Què n’escriuen, o què en van dir, sobre tot això, Xavier Febrés i Joan Armangué? La resposta es troba a Converses de sobretaula al Motel.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA