Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sanció TradeInnPremis Girona DelíciaAccident PorqueresTombes inslàmiquesPla InundacionsFisersaAgressió Sant Feliu de BuixalleuAssentament Parc Central
instagramlinkedin

Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Converses (i anxoves) al Motel

«Però agafeu anxoves, les anxoves del Motel són una autèntica meravella». Mentre Joan Armangué anava fent una dissertació sobre per què Figueres encara pot ser una ciutat industrial, Xavier Febrés l’interromp per advertir la resta de la taula que, si es despistaven, ell s’acabaria les anxoves que Jaume Subirós, que rondava per la sala, i el seu equip havien servit en la trobada que va servir de presentació per a la premsa de Converses de sobretaula al Motel (Editorial Gavarres). Febrés no enganyava a ningú. Les anxoves eren una autèntica delícia. Com la resta d’un petit esmorzar de forquilla al Motel Empordà que, mentre Armangué continuava parlant d’estacions de trens i Sebastià Roig sobre les converses en temps de «feligresos del tiktokisme», feia imaginar-te com, anys enrere, deurien ser les mítiques sobretaules de Josep Pla en una taula a pocs metres d’on seiem. De les converses de Pla i de les excel·lències gastronòmiques del Motel, ja n’han escrit Josep Valls i el mateix Febrés; i aquest cop a Converses de sobretaula al Motel no es parla de cuina. Ni de Pla. Però el llibre no s’entendria sense el menjar del Motel ni la planiana manera d’entendre el periodisme, i la vida, de Febrés.

Un periodisme que es transmuta en literatura i, en el llibre que ens ocupa, en reflexió sobre l’Empordà. Perquè a les seves pàgines hi apareixen transcrites les converses entre Armangué i Febrés -qui sap si alguna d’elles, després de les favetes a la menta o el bou à la mode- sobre per què a Figueres no s’ha pogut fer mai un centre comercial com l’Espai Gironès o el Gran Jonquera? Sobre l’AVE i Figueres (spòlier, aquí no acaben de pensar igual). Sobre Joaquim Nadal i la relació entre Girona i Figueres. Sobre indústria, immigració, frontera, prostitució... I, com no, sobre més noms propis: Marià Lorca, Santi Vila, Carles Cusí, Amadeu Miquel, Ferran Prat... Què n’escriuen, o què en van dir, sobre tot això, Xavier Febrés i Joan Armangué? La resposta es troba a Converses de sobretaula al Motel.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
  2. Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
  3. Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
  4. L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
  5. Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
  6. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
  8. L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA

La crisi de Rodalies ha costat 11,2 milions en servei de bus

La crisi de Rodalies ha costat 11,2 milions en servei de bus

Guillem Bautista publica l’EP 'No sta mal' i el presentarà al Festival Strenes de Girona

Guillem Bautista publica l’EP 'No sta mal' i el presentarà al Festival Strenes de Girona

La realitat i el futur del vehicle elèctric es posaran a debat

La realitat i el futur del vehicle elèctric es posaran a debat

El consum d’alcohol entre adolescents es manté en nivells alts tot i el descens

El consum d’alcohol entre adolescents es manté en nivells alts tot i el descens

Rincón serà examinat amb lupa per l'Athletic

Rincón serà examinat amb lupa per l'Athletic

La Ruta de les Tapes de Roses celebra deu anys premiant els comensals

La Ruta de les Tapes de Roses celebra deu anys premiant els comensals

Les eleccions del Barça també es juguen a Girona

Les eleccions del Barça també es juguen a Girona

El Sarrià Manga es reivindica com l'únic esdeveniment 100% dedicat al món japonès

El Sarrià Manga es reivindica com l'únic esdeveniment 100% dedicat al món japonès
Tracking Pixel Contents