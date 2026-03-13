Opinió
I les que no poden ballar?
Aquests dies el govern municipal de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat, a través de les xarxes socials, la celebració d’una nova edició del dinar i ball de la gent gran. Enguany també es faran les primeres olimpíades de la gent gran. Tot plegat està molt bé, és un merescut reconeixement a tota una vida d’esforç i treball, així com als valors i les tradicions que aquestes persones han sabut transmetre al llarg dels anys.
Sant Feliu de Guíxols, amb una població de poc més de 23.000 habitants, té un índex d’envelliment del 20,4%, superior a la mitjana de la província (18,2%). La piràmide poblacional del municipi permet observar de forma clara una tendència general a l’envelliment progressiu. El gruix de població es concentra actualment entre els 40 i els 54 anys, però la projecció dels pròxims anys preveu un augment de les franges d’edat superiors, situant d’aquí a 10 anys el gruix de població entre els 50 i els 64 anys. A Sant Feliu de Guíxols hi conviuen 434 persones majors de 80 anys amb un grau de dependència acreditat. Davant de tot això, la ciutat compta amb 122 places de residència pública dividides en dos centres: el Sant Feliu Gent Gran, amb 90 places, i la Residència Suris amb 32. Per accedir a una plaça pública el temps d’espera és, de mitjana, d’uns 18 mesos.
La Residència Suris és un centre vell, obsolet i gens funcional, amb 120 anys d’història i que originàriament va ser un asil per a nens desemparats. L’any 2019, aprofitant el gran consens polític i social que hi havia en aquell moment al voltant de la necessitat d’una nova residència, l’alcalde Motas va aprofitar la campanya electoral per anunciar la seva construcció. Era la coneguda segona fase del projecte del Parc Central, que ja provenia del mandat anterior. «Engegarem la fase dos del Parc Central que representarà la construcció d’un nou edifici que incrementi el nombre de places disponibles», es podia llegir en el seu programa electoral.
Però aquesta segona fase no ha arribat mai a concretar-se. Des de llavors i fins a l’actualitat hi ha hagut altres anuncis: un, el 2022, quan s’anuncia la contractació d’una empresa per a la realització d’un estudi inicial que serviria per valorar l’ampliació i adequació del centre Suris. D’aquest suposat estudi mai més se’n ha sabut res. L’altre va ser l’any 2024, quan va anunciar que la nova residència, amb més places públiques que l’actual, es construiria en una parcel·la de l’antiga fàbrica surera de Can Buscarons. D’aquest anunci, ara farà dos anys, tampoc n’hem sabut mai més res.
L’acord recent entre els Comuns i el Govern de Catalunya pels pressupostos significarà, per fi, la construcció d’una nova residència per a gent gran a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és la primera vegada en tots aquests anys que, com a mínim, hi ha un emparament per escrit. Del pacte es desprèn el compromís del Govern de finançar la construcció d’aquest equipament públic a la nostra ciutat. Haver pogut incidir com a grup municipal en les negociacions ens ha permès desencallar un tema que portava massa temps oblidat, el mateix temps que porta l’alcalde Motas governant. L’acord queda supeditat a dues coses: que el PSC tingui l’habilitat política per acabar de quadrar els vots que requereixen l’aprovació dels pressupostos i que el govern municipal posi a disposició un solar on fer la futura construcció. Esperem que tots dos estiguin a l’altura del que necessita la gent gran amb dependència a la nostra ciutat, perquè no tothom està en condicions de poder ballar i participar d’unes olimpíades.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA