Opinió
Juan Tallón
Agafar la drecera
Durant molt temps, intentava tant sí com no arribar a tot arreu pel camí més curt. Francament, alguns dies encara em sorprenc fent això mateix, perquè em sembla que si arribo abans, més aviat podré deixar d’esforçar-me, punt a tenir sempre molt en compte. En algun moment vaig estar disposat a afirmar que l’obsessió més pròpia de la joventut és la de trobar dreceres i agafar-les sense reserves. Aquesta recerca, en realitat, ens continua desafiant encara que deixem enrere aquella etapa de la vida. Qui sap si és la demostració que ens desvivim per no deixar de ser nens del tot, tot i que ja pensem algunes nits en la mort.
No diré que està bé saltar-se passos per arribar abans al que es pretén. Preferiríem segurament no fer-ho, i obtenir alguna lliçó sobre l’esforç. Però ens rendim, abaixem els braços, assumim l’opció d’avergonyir-nos a nosaltres mateixos. Ja ho superarem. Ens consolem dient-nos que no vam tenir més remei, cosa que mai és del tot certa. Però veus els altres refugiant-se en una argúcia, i no et sembla tan greu fer el mateix que ells, a condició que no ho estiguis fent tot el temps. No sé si parlo d’això perquè fa uns dies vaig descobrir la meva filla recorrent a la calculadora per acabar més ràpid els deures de matemàtiques, o perquè l’endemà vaig tallar i vaig enganxar quatre paràgrafs d’una columna en una novel·la, i en mig minut, per art de màgia, tenia una pàgina més.
Al principi, el fet de fer drecera se circumscriu a una decisió espacial i temporal, i més o menys vulgar. Només intentes arribar als llocs pel camí més ràpid. Aquests llocs tant poden ser un supermercat, la casa d’un amic, un bar, una botiga del que sigui, com l’oficina o la teva pròpia casa. Trobar la manera més directa d’acabar recalant en qualsevol banda i fer el que et vingui de gust amb aquell temps guanyat contra pronòstic et fa sentir bé. Era com si pogués atresorar els minuts sobrants, en el sentit que s’estalvien els diners o es preserva la roba que més li agrada a un per als moments resplendents del mes.
Amb el temps, aprens a portar les dreceres a altres plans. El perill plana sobre un quan experimenta amb el pla moral. Per descomptat, l’experiència i el pas dels anys també serveixen per descobrir que la maniobra per estalviar temps, costos, esforços, o el que sigui, acaba malament en no poques ocasions. El barat surt car, podria resumir-ho qualsevol dels nostres avis. La vida, per tant, modula les teves aspiracions. De sobte, un dia et sorprens animant-te a agafar el camí llarg, el més costós, el que t’exigirà més temps, més paciència, més tot. En lloc de trobar dreceres, busques voltes. És com adonar-se que incórrer en actes innecessaris sembla dotar de racionalitat els dies, i que en la idea d’apressar-se per estalviar temps no hi ha intel·ligència possible. El present produeix estranys efectes de tant en tant, com intentar perdre’s de camí a algun lloc, potser no arribar mai, i després potser fer una cosa petita, enterrant el vell suggeriment, tan ambiciós, de fer alguna cosa gran.
