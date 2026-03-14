Opinió
El calendari del nou Trueta
Després de l’afartament dels alcaldes del Baix Ter per promeses d’inversió no realitzades i de les queixes ciutadanes per l’elevada mortalitat en algunes carreteres, l’executiu català ha anunciat un nou pla d’obres de 50 milions. Moltes, anunciades fa nou anys per l’aleshores conseller de Territori Josep Rull, van quedar oblidades en un calaix. En un país abonat als pressupostos prorrogats, algú s’atreveix a dir que d’aquí a una dècada tots aquests projectes estaran acabats? Les carreteres del Baix Ter són només un exemple, però en trobaríem desenes d’altres.
Aquesta setmana hem vist el projecte guanyador del complex hospitalari del futur campus de Salut de Girona i Salt. Aquí, sembla que totes les administracions estan alineades, de manera que no sembla que la iniciativa hagi de perillar. No obstant això, persisteixen dubtes sobre els terminis. El Govern manté que hauria de ser una realitat l’any 2031, però encara hi ha obstacles urbanístics a superar. D’una banda l’ordenació de la mobilitat i de l’altra el trasllat de l’edificació inicialment prevista a l’actual parc Jordi Vilamitjana a un altre solar. Membres de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, i per tant veus autoritzades en la matèria, ja han advertit de la complexitat de les dues qüestions, cosa que condicionaria el calendari actual. I en aquest cas, els temps són importants, perquè a banda del complex gironí, la Generalitat també està promovent el nou Hospital Clínic a Barcelona, que s’hauria d’inaugurar l’any 2035. Si la tramitació urbanística alentís el nou Trueta, tindria el govern català el múscul inversor per tirar endavant els dos projectes?
Subscriu-te per seguir llegint
