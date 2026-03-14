Opinió
La inflació, el gran enemic de Trump
Si la tràgica i nova guerra a l’Orient Mitjà s’estén gaires mesos més, l’economia mundial se’n ressentirà greument. El procés és el següent. Tal com ha advertit el ministre d’Energia de Qatar, el preu del barril de petroli pot arribar a cotitzar a 150 dòlars en setmanes, i superar el seu màxim històric de juliol del 2008. Ja ha trencat la barrera dels 90 dòlars. Al costat del cru, pujarà el del gas, que en les seves diferents modalitats ja s’ha revaloritzat un 50% de mitjana en set dies. Petroli i gas representen un 60% de l’oferta energètica al món, segons l’Institut Mundial de l’Energia.
Un augment dels costos d’energia tindrà un efecte immediat en la inflació a tot el planeta. Això obligarà els bancs centrals a controlar-la. Es tornarà a encarir el preu del diner, i pujaran els tipus d’interès. Afectarà tant el mercat de les hipoteques existents que cotitzen en renda variable com les futures; però també al finançament empresarial i al consum. Una pujada de tipus posarà en evidència els negocis més fràgils i endeutats. Els fons de capital risc que més depenen de l’endeutament, factor clau en la bonança inversora d’aquests últims anys, seran dels primers en patir. Si una baula de la cadena es trenca, l’efecte sobre la resta pot ser immediat. Si a la inflació hi sumem una aturada econòmica, llegeixi’s recessió, entrarem en un nou període d’estagflació. Les expectatives de creixement futur de les grans empreses tecnològiques que lideren la borsa poden començar a no complir-se. La caiguda està assegurada. Si els indicatius econòmics comencen a ser negatius –recentment s’ha conegut que l’atur continua augmentant als EUA–, el cel s’ennegrirà encara més.
Que la roda torni al més aviat possible a la normalitat dependrà dels senyors de la guerra. Tant del règim dictatorial i teocràtic encapçalat pels aiatol·làs, que oprimeix els seus ciutadans i estan amenaçant d’aniquilar Israel des de 1979, com també de la falta d’escrúpols i valors de Donald Trump i Benjamin Netanyahu, per als quals el fi justifica tots els mitjans.
Els aiatol·làs no es rendiran tan fàcilment com espera Trump. L’Iran no és Veneçuela. Però Trump sí que pot rendir-se el dia que els ciutadans nord-americans, entre els quals n’hi ha part de la seva parròquia, acabin farts de les seves polítiques si l’economia es torça. L’imparable augment del preu de la gasolina en aquest país pot ser el seu principal enemic, com ho va ser el 1980 de Jimmy Carter, un altre president nord-americà que va perdre les eleccions també a causa de l’Iran –recordem el segrest dels ostatges a l’ambaixada de Teheran– i la inflació. Els nord-americans voten eleccions parcials al novembre. Encara queda temps. Enmig del caos i la inconsistència del baròmetre geopolític, només hi ha un règim que somriu sense que es noti. Juguen a altres càlculs i a llarg termini. La Xina espera perquè el seu moment de la veritat encara no ha arribat. N’hi ha prou amb ensenyar els seus humanoides mentre d’altres llancen els seus míssils i drons.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions