Opinió
L’antídot Giró
Marc Giró és una rara avis mediàtica. I potser per això el necessitem avui més que mai. En un ecosistema televisiu sovint previsible, educat fins a la inanitat i calculadament neutre, la seva presència té alguna cosa de revulsiu saludable. No tant perquè busqui la provocació per ella mateixa, sinó perquè recorda una evidència que massa sovint oblidem: la normalitat és un concepte molt més ampli del que alguns voldrien.
Giró parla obertament des de la seva identitat gai, amb ironia, amb desimboltura i amb una naturalitat insultant. I en aquest gest hi ha també una funció didàctica. Com passa amb els moviments que incomoden l’ordre establert –des d’artistes irreverents fins a col·lectius que qüestionen les regles del joc– la seva veu té la virtut de sacsejar la comoditat dels de sempre.
Ho hem vist a la tele en unes imatges que recordarem durant molt de temps. Davant d’un Pablo Motos descol·locat, amb aquella cara d’haver perdut els papers i el control del guió, Giró va desplegar tot el seu arsenal: humor, provocació intel·ligent i una verborrea imparable. Entre referències sense complexos al sexe anal, reflexions sobre identitat i un terrabastall d’afirmacions dites amb absoluta naturalitat, es va menjar literalment el plató. Un huracà televisiu.
Amb en Giró aprenem una idea molt simple: el món és plural i és divers i és bonic. Hi ha homes i dones, gais i lesbianes, persones binàries i no binàries, transsexuals, autistes, hiperactius, síndromes d’Asperger, persones amb dislèxies... Humans diferents que comparteixen un mateix espai públic i que mereixen ser visibles sense haver de demanar permís.
I potser aquí rau la seva força. Colar-ho tot amb humor. Perquè, al capdavall, l’humor és una fórmula de la llibertat. I en temps de discursos rígids i simplificacions, recordar-ho és un antídot per als temps que corren.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions