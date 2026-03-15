Opinió
Eusebio en el retrovisor
Per poc que la jornada acabi d’arrodonir-se, el triomf que ahir va sumar el Girona FC davant l’Athletic pot ser pràcticament el del camí cap a la salvació. Estar amb tres partits de marge sobre els llocs de descens a hores d’ara hauria de ser suficient per assegurar un any més la plaça a Primera.
Els de Míchel s’han situat a vuit punts dels quaranta-dos famosos, que és poc menys que un miratge si es té en compte que fa només dos mesos i mig l’equip completava pràcticament tota la primera volta en places de descens.
Cinc triomfs, quatre empats i només dues derrotes des que va començar el 2026 han girat la situació com un mitjó i ara l’equip es pot permetre la tranquil·litat necessària per jugar aquests deu darrers partits amb tota la confiança del món.
Però caldria no oblidar que ara fa set temporades -la segona a la màxima categoria- i també a la jornada vint-i-vuit, l’equip va assolir el triomf per 0-2 al camp del Leganés, resultat que el deixava deu punts per damunt del descens. Aleshores la salvació es donava per feta, però a l’hora de la veritat l’equip que entrenava Eusebio Sacristán només va ser capaç de sumar tres punts -una victòria contra el Sevilla- en les deu darreres jornades. El resultat final va ser el descens.
No sembla que el Girona FC actual pugui repetir aquella situació, però per si de cas, no donar res per fet abans d’hora pot servir per estalviar ensurts posteriors.
Aquell any es van acumular dues fases molt dolentes, una de quatre punts en deu jornades i posteriorment l’esmentada amb tres de trenta. Enguany els de Míchel varen començar amb un u de quinze i un set de trenta-tres. Amb no repetir aquests números en aquesta recta final, n’hi haurà ben bé prou per no repetir errors del passat.
