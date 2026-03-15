Opinió
Regal d’aniversari del Club SX3
Avui que el Barça celebra eleccions, posem en valor que a Catalunya hi hagi un club encara més gran, amb més de 400.000 socis, el Club Súper 3 de tota la vida, ara en temps de 3Cat, el Club SX3. Una bona manera d’acostar el català als més petits oferint programació infantil (i d’altres activitats) en aquesta llengua en un mar (la televisió actual) on la gran majoria de personatges (i de canals) parlen en castellà.
Lloada la iniciativa, hi ha una cosa que xoca. Resulta que quan és l’aniversari d’un soci, a més d’enviar-li una felicitació, se li fa un regal en forma d’invitacions a diferents activitats. Els nascuts aquest mes, per exemple, poden anar de franc a uns cinemes de Mataró i Cornellà; al Zoo i a l’Aquàrium de Barcelona; a fer escalada indoor a Lleida, i també, rematada final, a un parc d’aventura (circuits en alçada, rocòdrom, ponts penjants, salts al buit i tirolines) de Cambrils. Per a una família gironina, l’activitat més propera li queda a 100 quilòmetres, números rodons.
Ens podran dir que «a cavall regalat no li miris el dentat», fent la traducció catalana a la dita castellana, però penso que a Girona també hi ha cinemes (i teatres, i festivals, i experiències i atraccions diverses) com perquè la nostra pogués tancar-hi un acord. Igual està molt bé muntar un cap de setmana a Barcelona (agafant el tren, per exemple, l’experiència diuen que encara és millor) i aprofitar els vals, però potser no li va bé a tothom.
TV3, Televisió de Catalunya, 3Cat, diguin-li com vulguin, sempre ha sigut centralista (i, sobretot, del Barça). És més, des de fa temps ja n’hi dissimulen.
