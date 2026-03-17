Opinió
Alarmes barcelonines
Diumenge, dia ventós, una branca em va caure a sobre el cotxe, que estava aparcat. I encara vaig tenir sort, perquè poc després de retirar el vehicle, va caure un arbre sencer allà mateix. Deu hores després, les branques i arbres caiguts seguien al lloc, sense que ni una cinta plastificada impedís acostar-s’hi o un senyal de perill advertís del perill als ciutadans. Era cap de setmana i l’alcalde estaria per altres coses, a les seves, com sempre. Si vostè té un comerç a Girona i el retola en castellà, notarà la diligència municipal en forma de multa o advertiment, en menys del que triga Lluc Salellas a calçar-se una espardenya. Si el que passa és que hi ha perill per als ciutadans, torni vostè demà i entri una instància.
Ningú ens va avisar. Fa un mes, els gironins, com la resta de catalans, vam rebre una alarma al mòbil, amb un so infernal, informant del perill que corríem a causa del vent que es preveia. No va haver-hi res de res. A Barcelona sí, allà va haver-hi vent, ventet més aviat. Suposo que diumenge passat, que sí que va haver-hi vent perillós a Girona, a Barcelona regnaria una calma absoluta, d’aquí que no sonessin els mòbils. Ens ha costat desxifrar el funcionament de les alarmes de la Generalitat, però, a força de patir-les, n’hem après: no són alarmes, són una forma de fer-nos saber a la resta de catalans el temps que farà a Barcelona, que és el que importa.
Si vostè, insignificant ciutadà de Tarragona, rep una alarma advertint del risc d’inundacions, no s’amoïni, vol dir que a Barcelona plourà. Si vostè, trist lleidatà, rep un avís que baixaran les temperatures, no encengui encara la calefacció, és només que a Barcelona refrescarà. O si a vostè, irrellevant gironí, li arriba al mòbil l’advertiment que hi ha risc d’allaus, vagi tranquil a esquiar, només implica que a Barcelona cauran quatre flocs. Si no sona l’alarma, quedin-se a casa, únicament vol dir que a Barcelona tot bé, gràcies, però vagin a saber què passarà a la resta de Catalunya. El centralisme meteorològic ens permet saber si fa sol a Barcelona.
- La C-65 està tallada a Cassà després d'un greu accident de trànsit
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: 'Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La ventada fa caure desenes d'arbres a Girona