Opinió
Salellas desafina
Lluc Salellas va passar el diumenge remugant. Com que ell no està cridat per gestionar, es posa molt nerviós quan plou o fa vent. I, per això, va tirar pel boc gros, que és el millor que sap fer: «L’alerta 2/6 que ens havia arribat no s’ha correspost a la situació viscuda a la ciutat avui (...) Et queda la sensació que no s’afina bé», són algunes de les coses que va escriure a la xarxa X, que és on es troba més còmode. Qualsevol problema, sempre és culpa dels altres. L’enèsim ridícul de Fontajau és culpa del vent, i el vent és culpa de la Generalitat, l’equació perfecte pel relat cupaire. De fet, va passar el dia escrivint tuits. També va tenir temps per comprovar que el candidat al qual havia donat suport a l’alcaldia de Perpinyà (un d’un partit jacobí) va obtenir un 9,60% dels vots.
Abans de recórrer a la vella tàctica del ventilador, estaria bé que Salellas llegís els comunicats de l’Ajuntament del qual n’és alcalde, com la piulada de dissabte al capvespre: «El Meteocat ha emès un comunicat de perill per vent al Gironès (...) Entre les 7 i les 13 h, grau de perill 2/6: probabilitat mitjana de ratxes > 20 m/s. Entre les 13 i les 19, menys de 20 m/s». Els 20 m/segon equivalen a 72 km/hora. La ratxa màxima de vent a la ciutat de Girona diumenge passat va ser de 68,8 km/hora a les 11.57, o sigui dintre la previsió del Meteocat. Per tant, com qualsevol gironí mínimament informat, estava avisat, una altra cosa és que dormís a la palla.
«Que Catalunya es gestiona de forma centralista es pot veure comparant la gestió d’avui amb la del 12 de febrer», va escriure el regidor Sergi Font diumenge al vespre. Sí, així ha sigut sempre, ja passava quan manaven els seus, però, tot i el greu error d’estendre l’alerta a zones on quasi no va bufar el vent, el temporal de fa un mes no és comparable al de diumenge. El 12 de febrer, Emergències va rebre 4.500 trucades, 86 persones van ser ateses i nou hospitalitzades. Diumenge, 1.649 trucades i quatre ferits lleus.
Que la Generalitat no enviés una alerta a la ciutat de Girona no vol dir que no ho fes a les comarques a on es preveia que el vent bufaria amb més intensitat. Segons el Meteocat, el perill era molt alt (5/6) a l’Alt Empordà, la Cerdanya i el Berguedà; alt (3/4) al Ripollès i el Baix Empordà (va incorporar aquesta comarca diumenge el matí). Les principals ratxes de vent es van registrar, precisament, en aquestes zones. En canvi, ho va qualificar de moderat (2) al Gironès, Pla de l’Estany, la Selva i Osona. El Meteocat va encertar de ple. I, per això, dissabte es va enviar l’alerta a l’Alt Empordà, Ripollès, Berguedà i nord de la Cerdanya, que va estar vigent entre les set del matí i les quatre de la tarda, quan el vent ja s’havia calmat. Es van suspendre, entre altres activitats, tots els partits de futbol en aquestes quatre comarques.
O sigui, sí que va actuar la Generalitat allà on va considerar que el perill era més elevat. I, si a Girona van caure més arbres que altres vegades, potser hi té a veure molt la feblesa del terreny per les persistents pluges o que el manteniment (es poda poc), competència de l’ajuntament, no és l’adequat, tenint en compte el canvi climàtic. Com deia un tuit que va repiular Salellas diumenge al vespre, «una ventada, unes pluges, un atzucac meteorològic i tot cau». Ell es referia al seu tema estrella (Renfe), però també val per a la ciutat de Girona. Més que no afinar la Generalitat, el que desafina molt és l’alcalde Salellas.
