Opinió
El camí de tornar a casa
Hi ha cançons que no només s’escolten: s’habiten. Take Me Home, Country Roads és una d’aquestes rares peces de música popular que, amb els anys, acaben convertint-se en una mena de refugi moral. No és una cançó complexa, ni pretén ser-ho. Però conté una veritat elemental que travessa generacions: l’ésser humà necessita un lloc al qual tornar. No només un lloc físic. Un lloc moral.
La modernitat ens ha acostumat a parlar molt de mobilitat, de progrés, de velocitat. Hem convertit el moviment en una virtut gairebé absoluta. Però tota civilització sana sap que hi ha una tensió inevitable entre dues forces: la que ens empeny a avançar i la que ens recorda d’on venim. Sense la primera, una societat s’estanca. Sense la segona, es desorienta.
La cançó parla exactament d’això. Quan el narrador demana que el portin “a casa”, no reclama només una carretera. Reclama una orientació. La possibilitat de tornar a un lloc on les coses encara tenen proporció, on la vida no s’ha trencat en fragments inconnexos, on la identitat no és una qüestió que s’hagi de reinventar cada matí.
Tornar a casa és, en el fons, tornar a un ordre. Durant segles, aquest ordre es va construir amb una sorprenent discreció. No a partir de grans manifestos, sinó a través d’una acumulació de gestos modestos: treballar, educar els fills, cuidar els avis, mantenir una paraula donada, aixecar una empresa, sostenir una comunitat.
La nostra terra coneix bé aquesta forma de civilització silenciosa. Les comarques gironines no s’han construït mai a cop de proclama. S’han construït amb la paciència d’una cultura que entenia la vida com una continuïtat. L’Empordà amb la seva obstinació ventosa. La Garrotxa amb la seva serenitat volcànica. El Ripollès amb la seva memòria industrial. El Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva. Paisatges diferents, però units per una mateixa idea: que la dignitat d’un país no depèn tant del que proclama com del que sosté.
Durant generacions, aquest territori va aprendre una lliçó que avui sembla gairebé revolucionària: que el progrés real és lent, que les institucions només funcionen si hi ha una cultura que les sosté, i que la prosperitat no és un accident sinó el resultat d’un esforç compartit.
Pagesos que es llevaven abans que sortís el sol, botiguers que obrien cada matí sense saber com aniria el dia, mestres que sembraven futur sense fer soroll, famílies que, amb poc, aixecaven molt. No eren herois de novel·la. Eren la infraestructura moral del país.
El problema de moltes societats modernes no és que hagin perdut recursos o capacitats. És que han començat a perdre memòria. I quan una societat perd memòria, comença també a perdre proporció: deixa de saber què és important i què és accessori.
Llavors apareixen els símptomes que avui reconeixem amb facilitat. La política es torna cada vegada més teatral. El debat públic s’omple de gesticulació. Les paraules grans substitueixen les responsabilitats concretes. Mentrestant, la vida real continua fent la seva feina silenciosa. Continua en la mare que s’esforça perquè els seus fills tinguin més oportunitats. Continua en el jove que voldria construir el seu futur aquí, si el país li ho permet. Continua en el petit empresari que cada mes lluita per mantenir viu un projecte. Continua en els avis que observen el món amb una barreja d’orgull i de perplexitat.
La vida real no fa gaire soroll. Però és la que sosté tot el que veiem. I aquí apareix una pregunta que cap societat pot esquivar durant gaire temps: estem cuidant allò que realment importa?
Un país no es defineix només pels seus ideals declarats. Es defineix per la manera com tracta les coses concretes: l’escola on es formen els seus fills, la seguretat dels seus carrers, la dignitat del treball, el respecte pels qui han treballat tota una vida. Quan aquestes coses es deterioren, el problema no és només administratiu. És civilitzatori. Perquè hi ha una forma de decadència que no arriba de cop. Arriba quan una societat s’acostuma a rebaixar les seves expectatives. Quan comença a considerar normal allò que abans hauria considerat inacceptable. I quan això passa, alguna cosa essencial es comença a perdre: la confiança que el futur pot ser millor que el present.
És en aquest punt on la metàfora de la cançó adquireix tota la seva profunditat. Tornar a casa no és un exercici de nostàlgia. És un exercici de memòria moral. És recordar que la prosperitat no és només una qüestió d’indicadors econòmics. Que una comunitat forta necessita institucions sòlides, però també necessita virtuts quotidianes: responsabilitat, esforç, lleialtat, respecte pel bé comú.
La bona política, al capdavall, no és la que crida més fort. És la que protegeix millor aquestes condicions de vida. La que permet que una família visqui amb tranquil·litat. Que un jove pugui imaginar el seu futur aquí. Que un emprenedor no hagi de lluitar contra el seu propi país. Que un avi pugui mirar els seus nets i sentir que l’esforç d’una vida ha valgut la pena.
Les carreteres hi són. Els camins també. Però un país no es perd quan oblida una cançó. Es perd quan oblida la seva gent. I quan això passa, ja no hi ha carretera que ens torni a casa.
