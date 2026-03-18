Opinió | Tal com raja
La política útil que reclama la ciutadania
En els últims anys el debat polític s’ha anat omplint d’una creixent polarització. Les posicions s’han endurit i, en massa ocasions, la confrontació ocupa més espai que la recerca de solucions.
Tanmateix, quan es parla amb veïns, comerciants, treballadors o autònoms dels nostres municipis, la sensació que transmeten és sovint molt diferent. La majoria de ciutadans no viuen pendents de grans debats ideològics ni de discussions partidistes. Les seves preocupacions són molt més concretes: que els serveis funcionin bé, que els carrers estiguin cuidats, que el comerç pugui treballar amb normalitat o que les administracions gestionin amb responsabilitat els recursos públics.
En territoris com l’Alt Empordà, amb una economia molt vinculada al turisme, al comerç i a la petita empresa, aquesta realitat és especialment visible. El dinamisme econòmic dels nostres municipis depèn en gran mesura de l’esforç diari d’autònoms, treballadors i petites i mitjanes empreses que sostenen bona part de l’activitat econòmica del territori.
Per això cada vegada són més les veus que reclamen una política menys centrada en la confrontació i més orientada a la gestió. Una política capaç de generar oportunitats econòmiques, de donar suport al teixit productiu local i, al mateix temps, de garantir la cohesió social i l’atenció a aquelles persones que realment ho necessiten.
En aquest sentit, l’àmbit municipal continua sent un dels espais on la política pot mantenir una major proximitat amb la ciutadania. Els ajuntaments són, sovint, la primera porta a la qual truquen els veïns quan tenen un problema o necessiten una solució.
Potser per això cada vegada més persones valoren una manera de fer política basada en la moderació, el diàleg i el sentit comú. Una política que no renunciï al debat democràtic, però que entengui que la principal responsabilitat de les institucions és millorar la vida quotidiana de les persones.
La moderació i la capacitat d’acord no acostumen a generar titulars espectaculars, però han estat històricament un dels pilars de les societats més pròsperes i estables d’Europa.
En un moment en què una part de la ciutadania es mostra cansada del soroll polític, recuperar aquesta cultura de la política útil pot ser un dels grans reptes del nostre temps.
Perquè, al cap i a la fi, més enllà d’ideologies o sigles, la política només té sentit quan serveix per construir comunitats més pròsperes, cohesionades i amb més oportunitats per a tothom.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit