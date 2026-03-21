Opinió
El dia del xuixo
A qui se li entravessarà el xuixo aquesta matí? Aquesta és la pregunta que cada dia fa en Jordi Basté als seus redactors, buscant algun article de la premsa que parli malament d’algun afectat que esmorzi llegint el diari. El moment xuixo és una delícia i desitjo que no se li entravessi a cap dels lectors d’aquesta columna. El moment xuixo és sensual, càlid i dolç i un no hauria de fer res més mentre l’assaboreix. Ni llegir, ni rumiar. Només gaudir d’aquesta meravella més o menys cilíndrica de pasta fina, farcida de crema, fregida i ensucrada per fora.
Avui, ho podríem dir així, és el dia del xuixo perquè se celebra a Girona la VI edició del Concurs Mundial del Xuixo, un esdeveniment creat pel periodista i gastrònom Salvador Garcia-Arbós amb la col·laboració de diferents associacions i gremis i les institucions gironines. Si llegiu el diari de bon matí encara potser hi sereu a temps a anar a la Plaça del Mercat a degustar-los, perquè, a més dels pastissers i flequers que s’han inscrit al concurs, aquest any hi participaran els cinc guanyadors de les edicions anteriors oferint les seves delícies a la concurrència.
La pastisseria Trias de Santa Coloma de Farners, guanyadora de l’edició de 2025, cedirà el relleu. En edicions anteriors els guanyadors van ser la pastisseria Padrés de Banyoles (2018), la Fleca Pa Artesà del Vallès (2020), la pastisseria Juhé de l’Escala (2022) i la pastisseria Triomf de Barcelona (2024).
S’ha establert l’any 1918 com el del naixement d’aquesta delícia que forma part de l’ADN gironí. Va ser a cal pastisser Emili Puig a la Cort Reial i actualment es pot trobar a establiments de tot el país. Em diu en Salvador que el nom de xuixo vindria de la semblança que té amb el mànec del pal que portaven antics serenos que anomenaven així al seu bastó i no dona per bona la idea que ve de la pasta choux francesa ni del verb xiuxiuejar. Si ho diu en Garcia-Arbós, per a mi, això va a missa.
El cas és que aquest concurs ve a ser un homenatge a la feina artesana de flequers i pastissers, al treball ben fet i acurat i, per extensió als oficis i els seus mestres. Encara hi ha coses que no es poden encarregar a la intel·ligència artificial.
Aquest any, com a novetat, s’anomenarà un xuixaire d’honor que recau precisament en Jordi Basté (aquest home ni dorm ni descansa mai) que cada matí, des de la ràdio, es posa el xuixo a la boca. Assaborim-los sense complexos calòrics. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
