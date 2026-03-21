Opinió
La felicitat no cotitza en borsa
Cada dia coneixem el valor de moltes coses: el preu del petroli o la cotització de les empreses. Però hi ha una realitat essencial que no apareix en cap indicador econòmic: la felicitat. No cotitza en borsa.
Malgrat això, la cultura contemporània tendeix a mesurar la vida amb criteris de rendiment. El temps es monetitza, la imatge es converteix en capital social i fins i tot les relacions es valoren per la seva utilitat. Lentament s’ha imposat una convicció silenciosa: que valem pel que tenim i que l’èxit consisteix a acumular.
Però l’Evangeli introdueix una pregunta molt més profunda: què és allò que realment ocupa el nostre cor? Jesús ho expressa amb una lucidesa desarmant: «Guardeu-vos de tota ambició de riquesa; perquè encara que algú visqui en l’abundància, la seva vida no depèn dels seus béns» (Lc 12,15). I afegeix: «On tens el teu tresor, hi tindràs el teu cor» (Mt 6,21).
No es tracta de demonitzar els béns materials, sinó de recordar la seva fragilitat. Quan la seguretat es fonamenta en el que es posseeix, apareix la por de perdre-ho: l’estatus o els diners. Darrere de moltes inquietuds modernes hi ha aquesta por.
La fe cristiana recorda una evidència que sovint oblidem: hem vingut al món sense res i ens n’anirem igual. Tot és do, tot és provisional. Reconèixer-ho no és pessimisme, sinó un camí de llibertat interior.
A l’Evangeli hi ha un moment revelador. Mentre Jesús anuncia el camí del lliurament i de la creu, alguns deixebles discuteixen qui ocuparà els primers llocs. Ell parla de donar la vida; ells pensen en poder. La resposta de Jesús capgira la lògica habitual: «Qui vulgui ser important entre vosaltres, que es faci el vostre servidor» (Mc 10,43).
En aquesta inversió de valors hi ha una intuïció central del cristianisme: la felicitat no neix de pujar esglaons, sinó de baixar al servei. No de retenir, sinó de compartir.
I aquest compartir es concreta també en formes visibles i fiables de solidaritat, com les que ofereixen Càritas Diocesanes, que transformen l’ajuda en acompanyament real a tantes persones.
Potser la gran confusió del nostre temps és identificar la felicitat amb la possessió o amb el control. Però l’experiència humana i la saviesa evangèlica apunten en una altra direcció: la persona és més lliure quan descobreix que no necessita tenir-ho tot.
També hi ha camins concrets, com el compromís amb Mans Unides, que canalitzen la generositat cap a necessitats reals.
La felicitat no cotitza en borsa. Neix en el cor que reconeix la vida com un do i que es conserva plenament quan es comparteix.
