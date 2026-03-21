Opinió
Lampistes en temps d’IA
Mai no havíem parlat tant d’intel·ligència artificial, de centres de dades, de transició energètica i de digitalització, i tanmateix una part decisiva d’aquest futur continua depenent d’oficis tan tangibles com l’electricitat, la climatització o les estructures metàl·liques. El progrés no s’aixeca només amb algoritmes ni amb capital. També s’aixeca amb mans, amb coneixement tècnic i amb professionals capaços de convertir els grans anuncis d’inversió en infraestructures reals, operatives i útils. Per això és tan significativa la decisió de BlackRock, la major gestora d’actius del món, de destinar 100 milions de dòlars a formar 50.000 professionals dels oficis en cinc anys.
Quan un gegant financer d’aquesta dimensió posa recursos en la formació tècnica, el missatge és inequívoc: els colls d’ampolla de l’economia del futur no seran només financers o regulatoris, sinó també humans. És a dir, es pot mobilitzar capital per construir centres de dades, renovar la xarxa elèctrica, rehabilitar edificis o desplegar nova activitat industrial, però sense treballadors qualificats aquests projectes es retarden i s’encareixen .
No és que BlackRock ens hagi obert els ulls. Des de les pàgines d’aquest diari hem recollit les demandes de moltes organitzacions empresarials relatives a la falta de treballadors formats en oficis tradicionals.
Durant dècades, bona part del discurs públic ha transmès que l’ascensor social passava gairebé exclusivament per la universitat, mentre la Formació Professional quedava sovint relegada a una alternativa de segona fila. Aquest prejudici ha estat econòmicament car i socialment injust. Car, perquè ha afeblit la capacitat del país de proveir-se dels perfils que més necessita. I injust, perquè ha invisibilitzat trajectòries professionals dignes, especialitzades, estables i amb una demanda creixent.
El futur no el faran només els qui dissenyen la tecnologia o els qui financen les grans operacions. També el faran, i molt, els qui instal·len, reparen, connecten, solden i mantenen.
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- L'agressió a una treballadora dels Serveis Socials del Baix Empordà desencadena mobilitzacions