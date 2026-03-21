Opinió
Les desigualtats de la regla
La menstruació condiciona la vida quotidiana de més del 80% de les dones d’Espanya. Això ho teníem clar nosaltres, però no està de més recordar-ho a la resta. Tampoc hi han ajudat algunes campanyes d’higiene íntima simulant gairebé una festa aquells dies. La dada procedeix d’una àmplia investigació de diversos centres, inclòs el CSIC.
Les dones reconeixen canviar d’hàbits: el color de la roba per evitar que es vegi una taca o reduir l’esport, nedar o anar a la platja, a causa del dolor. Però, després d’un ús històric de la menstruació per excloure les dones, un punt clau és com hem après a no mostrar ni un tret de vulnerabilitat en aquells dies perquè continua sent un risc.
Gairebé la meitat admeten que van anar a treballar o estudiar amb un dolor intens. Cada mes tindràs companyes pencant amb mal de pit o cap, punyides als ovaris que sembla que es recaragolin, diarrea, còlics o sagnia abundant. Algunes, si no ho controlen a temps, han de prendre suplements de ferro. D’altres aguanten amb el pegat de calor i les pastilles gairebé sis hores, mentre resen perquè no vagi a més. Sense oblidar les que continuaran amb un dolor extrem durant mesos sense ser diagnosticades d’endometriosi. I no es parla gaire del malestar i les hemorràgies abans de la menopausa.
En altres casos, davant la necessitat d’adaptació a aquesta societat en temps rècord, recepten la píndola tot i que tingui vint pàgines d’efectes secundaris. Encara queden aquells ginecòlegs que aconsellen com a remei un embaràs i parir, com si fos una solució gaire pràctica.
Hi ha una altra bretxa menys evident: la desigualtat de la regla. Perquè no és el mateix que la menstruació faci mal i poder anar a la consulta de seguida a que ens donin cita per d’aquí uns quants mesos amb l’angoixa de pensar com hem d’anar a treballar si torna a fer el mateix mal que l’última vegada. Perquè no és el mateix poder teletreballar aquells dies que l’obligació de presencialitat. Perquè no és el mateix treballar asseguda aquells dies que dreta. Perquè no és el mateix poder pagar un tractament que no. Tenir opció a baixa o no. I perquè a sobre penses que bèstia que és la vida per a altres dones, de tants països, que ni poden accedir a un calmant o unes compreses, o que continuen sent apartades per impures, o tenen una regla amb dolor mentre els cauen bombes perquè hi ha senyors (sense menstruació, és clar) que decideixen les guerres.
En l’estudi, la majoria també reconeixen situacions de burla perquè es qüestionen les seves emocions o decisions. Així es reforça l’estereotip que amb la regla som una colla d’irracionals i, per tant, menys creïbles. Tot té una arrel i explicació. No és més que els ressons d’un pensament mil·lenari de descrèdit sobre nosaltres. Deien que el millor era portar-ho en secret o tant en silenci que ni a la regla se l’anomenava així, sinó amb noms clau com Felipa o qualsevol altre. Segles d’una realitat que travessa la vida de milions de dones. Potser el que queda pendent és que el món també s’adapti a nosaltres.
