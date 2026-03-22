Opinió
Salellas ja no compta bicicletes
Ara que l’Ajuntament de Banyoles ha decidit instal·lar un aparell al costat de l’Estany per comptar les bicicletes que hi passen, m’ha vingut al cap que a Girona fa temps que s’ha deixat de fer. Sí, és veritat, comptar o no bicicletes no ens farà ni millors ni pitjors ni ens traurà de pobres, però és més que res el fet. Ens enamorem, com els nens petits, d’una joguina, i al cap de poc ja l’hem oblidada i es queda en un calaix plena de pols i fent-se malbé. Una mica el que els ha passat als panells que l’Ajuntament de Girona va instal·lar el 2021.
Els comptadors són la imatge de la ciutat. El del carrer Santa Eugènia, tot i que també n’hi ha un altre al pont de la Barca, igualment fora de servei, ja fa temps que té la pantalla apagada i és víctima de pintades i adhesius. Fa pena. Havia començat donant dades errònies i ha acabat sent un blanc fàcil per a les bretolades. Ningú no fa res. El funcionament i manteniment l’ha de fer l’Ajuntament o una empresa externa diferent de l’adjudicatària i segons publicava aquest mateix diari el mes passat, citant fonts municipals, «s’està estudiant la millora del sistema i, quan hi hagi una conclusió, es repararan».
Algun dia ens haurien d’ensenyar aquesta sala d’estudi, que no la té només l’Ajuntament de Girona, sinó també la majoria d’administracions. Espais plens de savis, gent amb estudis, trencant-se les banyes per resoldre els problemes de la humanitat. Es veu que sí, que a Girona hi ha algú estudiant el tema i que quan arribi a una conclusió, ja repararan els comptadors. Sense pressa, que les coses s’han de fer bé, digui vostè que sí.
Salellas ja no compta bicicletes, però sí que cada dia és més actiu a xarxes amb vídeos explicant la seva gestió. És el que es porta ara. No hi ha dia que no t’aparegui fins a la sopa, d’un barri a un altre, sempre al peu del canó. Com aquests jugadors discrets als quals el seu representant intenta col·locar on pot a base de highlights i quan t’arriba i el tens sobre la gespa, descobreixes les seves limitacions.
Subscriu-te per seguir llegint
