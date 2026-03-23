Opinió
Carlemany
Carlemany va ser l’emperador que va establir la Marca Hispànica sobre el 795 com a frontera per aturar la invasió musulmana iniciada al 711. També és el nom d’un grup d’empresaris gironins que es reuneixen periòdicament. Fan networking i benchmark, dues paraulotes que volen dir que treballen les relacions mútues i exploren coneixements i punts de vista respecte als reptes empresarials als quals han de fer front.
A pesar de ser de «Can Fanga», el passat 27 de febrer vaig tenir l’honor i repte de fer una sessió amb els seus integrants, coincidint amb la visita a Comexi. No sé si el motiu va ser que algunes de les famílies empresàries a les quals assessoro són «carlemanyencs», o perquè la meva mare era de Banyoles.
La sessió va girar sobre el tema de la professionalització de l’empresa familiar. Vam començar plantejant als vint-i-vuit assistents quines paraules els hi venen al cap en pensar en el tema. En van sortir i les guanyadores van ser: futur, propietat, relleu. I són encertades, perquè la professionalització de l’empresa familiar és fonamental per garantir el seu futur. Si no es professionalitza és molt difícil fer el relleu del fundador a les següents generacions. I no es pot professionalitzar l’empresa si primer no es professionalitzen els propietaris -treballin a l’empresa o no-.
A la sessió es varen avançar alguns dels resultats de l’estudi que he fet junt amb Oriol Amat per a l’Observatori d’Empresa Familiar de la UPF-BSM. D’ell resulta una eina que ajuda a mesurar objectivament el nivell de professionalització de les empreses familiars, facilitant l’establiment d’un pla d’acció al respecte. L’entrega d’una llista de revisió va permetre als assistents obtenir al moment una anàlisi comparativa de la seva situació respecte al resultat de l’estudi. Recordant que hi ha veritats, mentides i estadístiques.
La professionalització de l’empresa familiar no és un objectiu en si mateix, sinó un mitjà per ajudar a garantir al màxim la seva continuïtat. Si bé les empreses familiars són més longeves o resilients que les no familiars, com va demostrar un estudi posterior a la Gran Recessió, fet per Pilar Marquès de la Càtedra d’Empresa Familiar de la UdG, només el 30% superen la primera generació i el 4% la tercera.
Professionalitzar l’empresa familiar és crear una nova «Marca» de futur.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis
- Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas