Opinió
La regularització dels immigrants
He tingut recentment l’oportunitat d’assistir a un debat presencial i a un altre virtual sobre l’anunci del govern, o més bé sobre el projecte del Reial decret en el qual es contempla la regularització extraordinària de les persones migrants que es trobin en situació irregular a Espanya i que compleixin els requisits contemplats en la (futura) norma. També he participat en debats presencials en els quals s’ha abordat la problemàtica de la integració laboral, i pròximament intervindré com tractar aquest assumpte des de la perspectiva dels drets humans. M’ha semblat interessant referir-me als dos citats debats a l’inici d’aquest paràgraf... sempre que incloguem en aquest terme els seus sinònims de «controvèrsia, polèmica, discussió, disputa».
La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sáiz, va ser present en el Cercle d’Economia el dia 13 de març per a debatre justament sobre el procés de regularització extraordinària, poc després de la publicació pel Cercle de la seva opinió al respecte, en el document La necessitat d’una política migratòria: model productiu, integració i benestar. A parer meu, les respostes de la ministra a les preguntes de la presidenta del Cercle i a les (molt poques) que va haver-hi en el debat posterior van anar, i és comprensible, en la mateixa línia que les que ha anat realitzant des que es va aprovar el projecte de Reial decret, i a més cal destacar que l’ambient de la reunió era tranquil i educat, més enllà de les diferències que podia haver-hi sobre aquest procés. I no se sorprenguin els lectors i lectores que utilitzi els termes «tranquil i educat», perquè immediatament em referiré a un altre en el qual no puc utilitzar aquestes paraules, sinó que més aviat hauria d’utilitzar altres molt diferents i contràries. La síntesi de la intervenció de la ministra queda molt ben reflectida en la nota de premsa que amb extraordinària rapidesa va publicar el gabinet de comunicació del Ministeri en la seva pàgina web, amb el títol «Elma Saiz defensa la coherència de la política migratòria del Govern i l’aportació de les persones migrants en el creixement econòmic».
El dimarts 17 es va celebrar en la sessió plenària del Congrés dels Diputats el debat sobre la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular «sobre la política en matèria de migració del Govern». Pocs dies abans, el 26 de febrer, s’havia debatut una moció presentada per Vox sobre la mateixa temàtica i que va ser rebutjada per la cambra baixa.
En l’exposició de motius de la moció del grup popular es criticava fortament la decisió del govern, i se subratllava que «el govern sosté que la mesura afectarà unes 500.000 persones. No obstant això, estimacions independents eleven la xifra a 840.000 persones i informes tècnics policials adverteixen que l’impacte real podria superar el milió, o fins i tot 1,2 milions de persones si es computen reagrupacions familiars i sol·licituds derivades». La primera dada l’extreu la moció de la informació publicada per Funcas el 26 de gener, «El nombre d’immigrants en situació irregular a Espanya augmenta de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025», i el segon d’un informe intern de la policia nacional (del qual no hi ha coneixement públic, i del qual sí que s’han fet ressò diversos mitjans de comunicació).
Vaig tenir l’oportunitat (i si em permeten dir-ho, també la suficient paciència) per a seguir el debat, en diferit, l’endemà, pel que vaig poder veure i escoltar, les i els representants dels diferents grups parlamentaris, començant per l’exposició de la Sra. Acedo Reyes del grup popular, que va defensar la moció, i finalitzant amb la de la Sra. Elisa Garrido del grup socialista. Cap grup parlamentari es va sortir del seu «guió», és a dir de la valoració negativa o positiva (aquesta última amb molts matisos) del procés de regularització. Sí que em permeto ressaltar les intervencions d’algunes i alguns intervinents sobre la importància d’aquest per a la inserció regular i ordenada de les persones treballadores migrants en el mercat de treball i per a posar fi a situacions d’explotació laboral.
Estava cantat el resultat de la votació? Sí, a partir de les declaracions prèvies, unes molt conegudes i altres menys, dels tres grups parlamentaris que van votar a favor de la moció, Popular, Vox i Junts, és a dir 176 vots, per 172 que van votar en contra. La nota de premsa del Congrés recollia la síntesi del debat en aquests termes: «El Congrés insta el Govern a renunciar al projecte de ‘regularització massiva’ de persones migrants».
En tractar-se d’una Moció, el resultat de la votació no té major transcendència jurídica, encara que és obvi que suposa un revés per a la política governamental. Serà prudent esperar el Dictamen del Consell d’Estat per a conèixer el seu parer i, si és el cas, les modificacions que consideri substancials per a la seva introducció en el text que finalment s’aprovi.
Concloc aquest article. M’agradaria que en el debat parléssim de les persones migrants com a subjectes i no com a objectes. Molts ho fem, molts no. Esperem que guanyem els primers.
