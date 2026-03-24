Opinió
Baltasar Parera Coll, empresari pioner arrelat al territori
Amb la mort de Baltasar Parera Coll desapareix una figura destacada del teixit empresarial de les comarques gironines, un empresari que va saber impulsar projectes amb visió, arrelament i una clara voluntat de contribuir al desenvolupament del territori.
Nascut a l’Havana l’any 1945 i format com a enginyer agrònom, la seva trajectòria va quedar marcada per la incorporació als negocis familiars a mitjan anys setanta. Des d’aleshores, va assumir un paper clau en la consolidació i evolució d’un conjunt d’iniciatives empresarials que han tingut un impacte notable en l’economia i la projecció del territori.
La seva aportació al sector turístic s’inscriu en una trajectòria familiar clarament pionera. La creació, l’any 1966, del primer camp de golf de la Costa Brava va representar una aposta innovadora i avançada al seu temps, que va contribuir a obrir noves vies de desenvolupament turístic a la demarcació. A partir d’aquesta base, es va consolidar un projecte empresarial diversificat que també inclou l’impuls del càmping Platja Brava, l’hotel La Costa i apartaments turístics, configurant una oferta de qualitat, arrelada i integrada en l’entorn.
Paral·lelament, la seva trajectòria també posa de manifest una visió innovadora en la gestió del territori. El projecte de les Basses d’en Coll n’és un bon exemple: una iniciativa avançada al seu temps que integrava la preservació d’un espai natural amb usos compatibles com l’activitat turística i agrària, sempre des del respecte i l’equilibri.
Tot i la seva forta implicació en el desenvolupament turístic, va mantenir el vincle amb l’activitat agrària familiar, contribuint a la continuïtat d’un llegat històric lligat al conreu de l’arròs al Baix Ter.
Aquesta capacitat de combinar diferents àmbits d’activitat amb una mirada coherent i compromesa amb el territori defineix la seva trajectòria empresarial. Baltasar Parera Coll deixa el testimoni d’una manera d’emprendre basada en la visió, la diversificació i el respecte per l’entorn.
En nom de l’Associació de Càmpings de Girona i de la FOEG, volem expressar el nostre més sentit condol a la seva família i persones properes, i reconèixer la seva contribució al desenvolupament empresarial i turístic del nostre territori.
