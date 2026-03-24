Opinió
L’Església, més enllà del titular
Les informacions que atribueixen tota la culpa del conflicte de Sixena a l’Església parteix, al meu entendre, d’una simplificació que no fa justícia a la complexitat dels fets.
Ho dic amb respecte, però també amb convicció. És evident que l’Església, com qualsevol institució humana, no és aliena a errors ni a decisions discutibles. Seria ingenu negar-ho. Ara bé, convertir-la en l’únic responsable d’un afer tan complex no només és injust, sinó que impedeix comprendre’n la veritable dimensió.
El cas Sixena no es pot entendre sense tenir present el context històric en què moltes de les obres van ser traslladades. En moments convulsos, quan el patrimoni corria un risc real de desaparèixer, hi va haver actuacions que, amb més o menys encert, van permetre preservar peces que avui encara podem contemplar. Sense aquella intervenció, potser ara no parlaríem de restitucions, sinó de pèrdues irreparables.
A més, el conflicte ha estat marcat per decisions polítiques, resolucions judicials i tensions territorials que van molt més enllà de l’àmbit eclesial. S’hi han projectat interessos diversos i, sovint, el patrimoni ha esdevingut un símbol utilitzat en clau identitària. En aquest escenari, assenyalar un únic culpable resulta, com a mínim, insuficient.
També convé fer una distinció que sovint es passa per alt. Quan parlem de «l’Església», tendim a fer-ho com si fos una realitat homogènia, quan en realitat és plural i diversa. Hi ha instàncies que decideixen, certament, però també hi ha comunitats que no han tingut cap paper en aquest afer i que, tanmateix, han quedat atrapades en un relat que no han construït.
Potser el que més es troba a faltar és una mirada més serena, menys condicionada per la necessitat de trobar culpables únics. Reconèixer la complexitat no és excusar ningú, sinó fer un pas cap a una comprensió més honesta. I només des d’aquesta comprensió es pot aspirar a una veritable reconciliació.
L’Església no és perfecta, però tampoc no pot ser convertida en el boc expiatori d’un conflicte que té moltes més arrels. Forma part de la nostra història, amb llums i ombres, i també ha contribuït —sovint de manera discreta— a preservar un patrimoni que és de tots.
Reduir-la a un titular pot ser efectiu. Però no és just.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- La Pastisseria Ferrer d'Olot, el portal 'al món de la xocolata
- Aquests són els restaurants gironins amb un solet Repsol de primavera