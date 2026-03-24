Opinió
PP baixa i PSOE puja, però PP guanya
L’anomalia cridanera de les eleccions a Castella i Lleó sentencia la pujada simultània dels marcadors dels tres primers partits, que van acumular un 87 % del vot. Els politòlegs s’afanyen en aquests casos a parlar de concentració de l’electorat en PP, PSOE i Vox, tret que les formacions en quarta i cinquena posició també igualen el seu resultat de 2022. Ningú no perd en aquesta miraculosa multiplicació dels pans i els escons, sense que l’elasticitat de l’aforament de les Corts justifiqui del tot la redistribució. Simètricament, els resultats tampoc no han funcionat a plena satisfacció de cap dels concursants.
Els experts es refugien en la confrontació dels partits amb les seves expectatives, a definir i confondre amb els prejudicis dels politòlegs que es van deixar arrossegar per la subjectiva marea de Vox, després d’haver menyspreat sistemàticament l’extrema dreta. Les enquestes emocionals no amaguen un trasllat al Congrés que aspira el súmmum de la paradoxa. Ja s’han publicat sondejos gens sospitosos de marxisme que decreten que el PP obtindria avui menys diputats que els vigents des de 2023. Que baixa, per surrealista que sembli. La collita de Castella i Lleó determina que el PSOE podria superar, en canvi, sensiblement el seu marcador actual, en fagocitar una quota dels 31 escons actuals de Sumar. Resultat final d’aquesta inversió? L’estalviador Alberto Núñez Feijóo arriba a la Moncloa amb els 201 diputats de PP/Vox equivalents a Castella i Lleó, i amb Abascal de vicepresident.
Aquest contradictori «PP baixa, PSOE puja i PP guanya» es compacta amb una revisió de lideratges. Els mateixos experts que van sobrevalorar Vox i van enfonsar en excés els socialistes, exigeixen ara la resurrecció de Sánchez. Il·luminen un altre miratge voluntariós, perquè els resultats que garanteixen la continuïtat socialista a la Lliga electoral determinen que el partit pot ser reflotat, però només si troba una successora en condicions per a l’actual president del Govern.
