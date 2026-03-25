Opinió
Aquí té 2,5 milions d’euros, llegeixi!
Dos milions i mig d’euros per promoure la lectura i la bona literatura, qui els atrapés! Biblioteques, escoles o entitats de suport a la creació paraven la mà, però no. AENA -sí, la societat majoritàriament pública (51%) que gestiona els aeroports, a saber per què- ha decidit invertir en «el foment de la lectura i el talent creatiu», segons el seu conseller delegat, el socialista Maurici Lucena, amb un nou premi literari a obra publicada que entregarà un milió d’euros al guanyador i 30.000 als finalistes. L’altre milió i mig serà per comprar els cinc títols finalistes, ja anunciats, que, per a sorpresa de ningú, publiquen grans conglomerats editorials.
Deixant de banda que a la tria final, també per a sorpresa de ningú, no hi ha cap obra no escrita en castellà tot i que les bases ho permetien, premis tan prestigiosos com el Goncourt, en el qual, segons Lucena, es vol emmirallar, tenen una dotació simbòlica de 10 euros -l’important, aquí, són els milers d’exemplars que es vendran després, per la confiança cega dels lectors en aquest segell de qualitat- i que d’altres, com el Booker, arriben «només» a les 50.000 lliures, tothom sap que ingressar un milió d’una empresa estatal al compte bancari d’un sol autor provoca, instantàniament, que tothom enterri el cap entre les pàgines d’un llibre. Per no parlar de l’immens poder que s’atorga al jurat (i als preseleccionadors dels milers de llibres que es publiquen cada any a Espanya i Llatinoamèrica).
Com que no hi havia prou premis literaris de moralitat dubtosa, de tot el que es podria fer amb dos milions i mig d’euros per fomentar la lectura, AENA ha apostat per la promoció de la cultura. D’una, concretament: la del pelotazo.
