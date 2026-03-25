Opinió
Lluís Torrent
Baltasar Parera Coll: "Gràcies per la teva generositat"
Baltasar Parera Coll ens ha deixat, però a la nostra memòria i al nostre cor quedaran gravats per sempre més el bons records del seu pas per la junta de l’Associació d’Apartaments Turístics (ATA) i del camí que construït junts, ple de bons moments compartits i d’excel·lent feina feta. Parera, descendent d’una nissaga de grans empresaris, va formar part de la primera Junta de Govern de l’ATA com a vicepresident i durant més d’una dècada va estar col·laborant amb el sector, fent entrega del seu temps de manera altruista, i sempre amb generositat, disponibilitat i amabilitat. Va destacar no només per les seves aportacions professionals, sinó per la seva qualitat humana, sempre disposat a ajudar i a construir vincles.
Els seus pares fan fundar el primer camp de golf de la Costa Brava i la família va ser una de les grans impulsores del turisme a la zona. Va assumir la direcció de l’empresa familiar l’any 1975 i va continuar l’expansió, convertint cada experiència en una oportunitat per créixer i fer créixer el que l’envoltava. El nostre territori porta l’empremta de noms com Baltasar Pareda i el seu llegat ha quedat escrit en els valors que ens va transmetre.
Acabem de perdre una de les persones de més relleu del sector turístic de les comarques de Girona, amb una vida dedicada de ple al turisme i a l’associacionisme. Una persona que ha estat clau per poder parlar ara d’un territori de qualitat, que atrau milers de turistes per la seva excel·lència i per la feina que han fet persones com Baltasar Parera. A més del gran nombre d’iniciatives que va dur a terme en el món dels càmpings, l’hoteler i en el mon del golf, en Balti (tal i com li dèiem els amics) va ser també un pilar bàsic en el subsector d’Apartaments/Habitatges turístics. Un referent clau per a tots nosaltres.
Recordo una junta de Govern en la qual, des de Girona, vàrem impulsar la Federació Catalana d’Apartaments Turístics. Va ser Baltasar Parera el que va aportar mes idees i fins i tot el nom de FEDERATUR, tal i com encara es diu aquesta agrupació catalana que ha estat bàsica per a la defensa del sector. Va ser una de les seves propostes i volem reiterar un cop més el nostre gran agraïment per tot el que ha aportat i per les moltes hores que hi ha dedicat.
Podríem continuar parlant de moltes accions i iniciatives d’en Balti, però el que podem assegurar és que sense ell el sector turístic gironí no seria el que és ara. Des de l’ATA el tindrem sempre en el nostre record. El nostre agraïment és immens.
En nom de l’ATA, volem expressar el nostre més sentit condol al seu fill Lluís Parera (expresident de l’ATA), a tota la seva família i a les persones que, com nosaltres, l’apreciaven i estimaven.
Descansa en pau. Et trobarem molt a faltar.
Lluís Torrent és expresident de l’ATA i expresident de Federatur.
