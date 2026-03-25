Opinió | CARTES
"Donar suport als docents és també defensar una educació pública forta, equitativa i de qualitat per a tothom"
L'autor vol donar suport a les reivindicacions dels docents
Visca el personal d'ensenyament
Chej Ayad Kerrum
Amb aquesta carta voldria expressar-vos el meu incondicional suport i reconeixement a les vostres reivindicacions històriques i actuals. Ho faig, aprofitant aquest diari, per denunciar la sobrecàrrega burocràtica, emocional i el poc reconeixement polític i social a la vostra indispensable i necessària tasca, situació que us limita a atendre la complexa diversitat del vostre alumnat i complir amb el vostre càrrec professional de formar persones amb un pensament crític, capaces de fomentar la pau, el feminisme i el respecte a la diversitat. Donar-vos suport és també defensar una educació pública forta, equitativa i de qualitat per a tothom.
Abans d’acabar aquesta carta m’agradaria destacar l’esforç i el compromís dels/les mestres de l’escola pública de les Guilleries, Sant Hilari Sacalm, especialment a la Glòria Xifré i la Montse Masó (antigues tutores dels meus fills), i a les seves noves tutores: la Júlia Turon i la Natàlia Pladevall per atendre’ls de la millor manera i fer que se sentin feliços a l’escola. Sou gent fantàstica perquè feu coses fantàstiques.
Subscriu-te per seguir llegint
