Opinió
Posar llum... a la foscor de Fontajau
Cal començar a posar llum... a la foscor del pavelló d’esports de Fontajau. Durant les darreres setmanes s’han anat repetint els episodis de talls de llum al pavelló mentre s’estan disputant partits. En una paraula: una vergonya. És inadmissible que, a hores d’ara, no s’hagi actuat en un problema del qual tothom és coneixedor, però no es fa absolutament res. Des de l’Ajuntament de Girona, una vegada més es posen excuses. Que si el vent, que si la pluja, que si la instal·lació elèctrica... i també com en altres ocasions sempre la culpa és dels altres. Només faltaria reconèixer un error, on vas a parar! Fontajau va néixer en el seu moment perquè el pavelló de Palau Sacosta -que encara presta el seu servei- tenia degoters i la ciutat també tenia més necessitats. El govern municipal d’aquella època de seguida ho va entendre i va actuar. Va saber donar resposta a un clam ciutadà. El pavelló municipal Girona-Fontajau va ser inaugurat el setembre de l’any 1993 i llavors era una instal·lació moderna i ajustada a les necessitats tant de la ciutat com de les activitats que s’hi han portat a terme fins ara. Si no es fa un manteniment, com en altres equipaments, tot es deteriora. Els aficionats ho tenen molt clar i demanen que l’Ajuntament de Girona «es posi les piles» i es deixi d’excuses de mal pagador i afronti les seves responsabilitats. No vull creure que no s’actuï perquè es consideri que el que es juga a Fontajau sigui massa elitista. No vull creure-ho. No valen les solucions provisionals o els pedaços. Cal una intervenció estructural que torni a situar el pavelló més gran que té Girona en el lloc que es mereix.
