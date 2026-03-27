Opinió
«Mostrin els sofriments de la guerra»
Aquest va ser el consell que el papa Lleó va donar als periodistes de la RAI, la televisió pública italiana. El 17 de març passat el papa rebé en audiència, a la sala Clementina, als redactors del TG2, el telenotícies de la segona cadena de la RAI, amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació. El papa digué als periodistes que, en el seu treball professional, evitin de convertir-se en «megàfons del poder» i mostrin la realitat, sense convertir-la en un «videojoc».
En aquesta audiència als periodistes de la RAI, el papa va urgir tots els professionals de la informació a mostrar (i no a amagar), el sofriment dels pobres i a no convertir la informació en «propaganda». El papa digué que «sempre, però d’una manera especial en les circumstàncies dramàtiques de guerra, com les que estem vivint» (a Ucraïna, a l’Iran, a Gaza), «la informació no ha de transformar-se en propaganda».
El papa recordà als periodistes l’obligació de verificar les notícies, per tal d’evitar que la informació es converteixi en «megafonia del poder». I per això els demanà de «mostrar els sofriments que la guerra porta sempre a les poblacions», a «mostrar el rostre de la guerra i a relatar-la amb els ulls de les víctimes, per a no transformar-la en un videojoc».
El papa recordà als periodistes que en l’actualitat «no hi ha novetat tecnològica que pugui substituir la creativitat, el discerniment crític i la llibertat de pensament». I tot referint-se a la intel·ligència artificial, el papa Lleó defensà la necessitat de «regular la comunicació segons el paradigma humà i no segons el tecnològic».
El papa també defensà la importància de la laïcitat i del pluralisme, com a trets distintius de la televisió pública i de tots els mitjans d’informació.
Quan avui hi ha diaris i plataformes digitals que manipulen la realitat amb enganys i mentides, és bo que aquests agitadors i hooligans (no periodistes!), que no informen amb objectivitat ni professionalitat, reflexionin sobre aquestes paraules del papa Lleó, que els crida a ser veraços, a contrastar la informació i a no inventar-se notícies (utilitzant mentides o mitges veritats), que tergiversen l’actualitat informativa.
Aquestes paraules del papa Lleó són un toc d’atenció per als «periodistes» que, interessadament, deformen la informació, moguts per interessos foscos i molt poc ètics.
Pel contrari, el papa elogià la bona tasca dels periodistes que informen amb honestedat i veracitat. I és que com va dir George Orwell, «periodisme és publicar tot allò que no volen que es publiqui. La resta són relacions públiques».
