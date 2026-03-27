Opinió
Trump sempre s'acovardeix
Un columnista del Financial Times va encunyar la primavera passada l’acrònim TACO, que es tradueix per «Trump Always Chickens Out» o «Trump Sempre Fa el Gallina». La guerra de l’Iran aporta l’últim exemple de l’acovardiment de l’emperador, tot i que aquesta vegada ha aguantat la seva envestida gairebé un mes. Ahir profereix un ultimàtum contra els aiatol·làs, avui fa marxa enrere, amb temps per avisar els seus còmplices que gestionin les seves inversions borsàries en sintonia.
Des del punt de vista de Trump, sovint més intel·ligent que els seus detractors, l’error majúscul va ser no circumscriure l’acció militar a l’assassinat de l’assassí Khamenei. Si s’hagués retirat l’endemà després d’emetre les seves ordenances fanfarrones, com a Veneçuela i a l’espera de l’assalt a Cuba, hauria deixat el món bocabadat i hauria aterrit els dictadors planetaris. Aquesta obstinació iraniana del líder del món lliure té a veure amb el seu caràcter covard. Després de l’intent fallit del 2024, està obsessionat amb un atemptat mortal, i convençut que la temptativa correspondrà a un comando de Teheran. A l’insidiós Netanyahu no li va costar convèncer l’inquilí de la Casa Blanca que els aiatol·làs havien posat preu al seu cap i que, per tant, calia anticipar-se al cop.
En qualsevol cas, l’estancament de l’Iran dista de ser l’ofuscació més gran de Trump. El seu odi es concentra en l’OTAN, que tracta com si fos una malaltia de transmissió sexual de Jeffrey Epstein. De moment, el seu entorn fràgil l’ha convençut de mantenir-se al capdavant de l’Organització, però la dissoldria ipso facto. Durant el mes de la present guerra, només hi ha una dada que és capaç de retenir: els milers de soldats desplegats pels Estats Units als països aliats, inclosos, és clar, els cinc mil d’Espanya. Un altre cop, no seria cap sorpresa que els repatriés. O alguna cosa pitjor, que els imposés una tarifa com si fessin una assistència professional que ha de ser sufragada pel país receptor. En tot cas, i encara que porta un mes de guerra sense coronar els seus objectius, convé recordar la regla bàsica d’aquest joc. No apostis mai contra Donald Trump.
