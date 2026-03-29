Jordi Roura

Enterrats per la burocràcia

Com més moderns ens tornem, més perdem un llençol en cada bugada. La burocràcia ens enterra i cada vegada que un ciutadà s’ha de dirigir a l’administració, tremola. Les instàncies d’abans en paper i amb segell s’han substituït per aplicacions infernals i planes web on els problemes es multipliquen. Que ho expliquin sinó a les vuit associacions de famílies (AFA) de Girona que a primers de març van denunciar que estaven «bloquejades» des de fa mig any per la falta de resposta del Departament de Justícia a les modificacions que han fet als estatuts i juntes directives.

Hi ha moltes coses en risc, a banda de la moral d’aquelles persones que, de manera altruista, accepten assumir aquesta responsabilitat, com ara que arribi la congelació de comptes bancaris, la impossibilitat de signar convenis, presentar subvencions o tramitar certificats digitals. Tot és lent i feixuc, sempre falta alguna cosa, i mai acabes de fer un tràmit sense que es pengi la plana o s’esgoti la sessió.

L’exemple de les AFA és extensiu a molts altres àmbits, des de clubs esportius amateurs, associacions culturals i tantes altres coses relacionades amb la vida associativa de pobles i ciutats. Tot aquest teixit és irrenunciable, i en canvi, l’administració hi actua posant tots els pals a les rodes possibles i per haver. No és estrany que després costi trobar gent que vulgui posar-se en aquests sidrals.

Això per no parlar dels embolics amb les firmes digitals, les contrassenyes, el DNI electrònic i tantes murgues més com vulguin. I aquí tots són culpables, a l’hora de complicar la vida a la gent, des dels ajuntaments, fins al govern central, que déu n’hi do, i també la Generalitat. Potser pensen que així tenen el ciutadà entretingut i anestesiat mentre intenta desenterrar-se entre tants papers.

