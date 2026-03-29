Opinió
Un pou de trucades porqueria
L’organització no governamental de metges que treballen en zones de guerra amb la qual col·laboro em truca recurrentment perquè augmenti la meva aportació anual. Fa dues dècades que els dono suport i he actualitzat el desemborsament en allò que em permet la meva economia. Fa uns anys vaig tenir una llarga i tensa conversa amb una comercial que va acabar en ultimàtum: jo tinc la vostra adreça i si em toca la loteria sereu els primers a saber-ho, però si em torneu a contactar em donaré de baixa. Em va assegurar que posaria un asterisc al costat del meu nom, amb l’avís de no molestar, però no. Ho continuen fent, aquest any també. Una dotzena de trucades penjades i a l’onzena un altre intercanvi de parers hostil i estressant. Jo no em vull barallar amb gent que va a ajudar en llocs bombardejats per gentussa sense escrúpols, que assisteixen parts en tendes de campanya amb un fred que pela i tiren endavant nens desnodrits. Els respecto i els admiro. Em sento mala persona per no disposar de més diners, però sobretot per odiar els teleoperadors que diuen representar-los. Per a mi, una trucada indesitjada és tan invasiva si la fan ells com si procedeix d’una empresa de telefonia o d’una energètica fraudulenta.
El Defensor del Poble acaba d’emetre un informe en què reclama que s’aclareixin conceptes i competències en la normativa sobre trucades comercials, una tabarra que provoca milers de queixes dels ciutadans a la seva institució. Assenyala la veu que clama en el desert, Ángel Gabilondo, que les llistes d’exclusió d’aquest tipus de marketing no es respecten, i que es desconeix l’abast de la regulació recentment aprovada al desembre. Ja l’hi dic jo: cap abast en el meu telèfon. La tecnologia disponible per a l’assetjament als incauts avança molt més ràpid que les mesures protectores per evitar els intrusos. No sé si les amenaces de multes de fins a sis milions d’euros del Govern a les elèctriques que practiquin l’spam no els arriben, però les seves odioses pràctiques persisteixen. Et pots passar el dia bloquejant contactes, que no serveix de res. Tampoc, com expliquen els experts, no els dissuadeix que no responguis, perquè la seva tecnologia els permet esbrinar que la línia continua activa i insisteixen, o trafiquen amb les dades. Les companyies telefòniques han trobat un nou servei que posen a disposició del client, el bloqueig automàtic de números fraudulents i l’avís de l’spam. La meva assegura que l’any passat va apartar de les nostres orelles 190 milions de trucades, una darrere l’altra, quin horror. També els mateixos aparells incorporen funcions per silenciar i enviar a una carpeta a part tots els intents procedents de números aliens als contactes. El resultat de tots aquests filtres es resumeix en una nova tasca per a l’usuari, la de comprovar si alguna trucada important (metges, serveis de reparacions, amics d’amics, etc.) se n’ha anat pel desguàs amb tant escut protector. El telèfon com a instrument de comunicació inutilitzat i convertit en un mer suport per a les aplicacions.
Una de les més útils que he conegut últimament està pensada per allunyar les persones grans o més vulnerables de les trucades tramposes. Es forma un grup i permet als seus membres tallar les comunicacions del proïsme si s’adverteix que procedeix d’un número desconegut i se sospita que es tracta d’una estafa. Una obligació més per afegir al bucle, ja passem més temps evitant trucades que no pas fent-les.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística