Opinió
Emma Riverola
Matem gossos
L’exercici és senzill, n’hi ha prou amb afegir diverses exclamacions a aquesta frase i pronunciar-la a plens pulmons. L’anunci s’ha de fer sense rastre de commiseració. És un crit de joia, que quedi clar. L’expressió exultant del desig complert. Ara, imagina un context. No hi ha situació agradable perquè aquesta frase sigui pronunciada de la manera descrita, hi estem d’acord. Ni tan sols la matança d’unes bestioles rabioses convida a la rialla. Et proposo un canvi de perspectiva: ets un nen, una nena de vuit anys, prova de recordar-te a aquesta edat. I, ara, mira, sent. Acaben de matar els teus pares i els teus germans petits. Un miracle t’ha salvat de les bales. «Matem gossos!!!», criden els assassins mentre et trepitgen amb les seves botes.
Fa més de 2.500 anys, el filòsof Heràclit va utilitzar la metàfora del riu per transmetre la idea d’un món en constant transformació. Mai es pot travessar el mateix riu dues vegades, perquè ni la persona ni el riu seran els mateixos, afirmava. És bo acceptar que la vida està sotmesa a una transformació constant. Una altra cosa és resignar-se a les alteracions assassines. I no, no estic parlant de la mort. Encara. Em refereixo a alguna cosa més quotidiana, més pròxima: les paraules. Si la parla és un riu, les aigües s’estan convertint en un líquid tòxic que no deixa d’emmetzinar les terres que l’acullen i les persones que el travessen. El seu efecte penetra la pell fins a instal·lar-se al cervell, infectant el pensament, irritant les emocions.
«Malalts i dements», «desastre cognitiu», «completament inepta i vergonyosa», «summament incompetent»... Són alguns dels qualificatius que Trump ha utilitzat últimament per denigrar institucions, polítics o professionals. No és l’únic. La degradació del llenguatge impregna la retòrica ultra i les xarxes fins a arribar al debat públic. El seu efecte no només altera l’aigua, sinó que transforma les persones. L’excitació de l’agressivitat, l’amplificació de la por, la temptació del victimisme, l’atracció de l’exhibicionisme... Es menysprea la veritat i el coneixement, es fuig de la mesura, de la correcció, i s’endinsa en la fustigació i la simplificació, eliminant la complexitat i els matisos del debat.
«Matem gossos!», van cridar els soldats israelians en tirotejar el vehicle d’una família palestina. Aquesta és l’escena del mal del món. El govern de Netanyahu ja només viu per a la guerra. Matar i matar. Arrasar i arrasar. Una política que, no obstant això, no va saber protegir els israelians el 7 d’octubre del 2023, que els desempara en convertir-los en còmplices de genocidis, guerres i abusos, i que els educa en la por, l’odi i l’arrogància. Qualsevol crítica esdevé un atac existencial. I la memòria de l’Holocaust, escut i paràlisi. Com si no hi hagués res a aprendre de les condicions que el van fer possible. Avui, Trump i Netanyahu han fet el món més insegur i el futur més incert. Al contrari del que proclamen, el poder de la força, la indignitat i la supèrbia només generen desprotecció.
