Opinió
De qui són els nostres dies?
Hi ha preguntes que no busquen consol, sinó claredat. Preguntes que no acaricien, sinó que interpel·len. Potser aquesta n’és una: de qui són els nostres dies?
Imaginem una escena senzilla. Una habitació d’hospital. Llum tènue. Una persona mira el sostre, sense dolor agut, però amb aquest cansament profund que no apareix als informes mèdics. Al seu costat, algú li sosté la mà. No hi ha dramatisme. Només una pregunta que flota, sense acabar de formular-se: fins quan?
En aquell instant, totes les teories es tornen insuficients.
Vivim sota la intuïció que el temps ens pertany. Parlem de “la meva vida” com si fos un territori sobirà. Però la veritat —si se’n pot dir així— és més complexa: els nostres dies estan sostinguts pels altres. Per una sanitat que cuida, per vincles que acompanyen, per una comunitat que decideix, encara que sigui indirectament, què significa viure amb dignitat.
Des d’una mirada socialdemòcrata, la vida no és només un dret individual, sinó també una responsabilitat compartida. No perquè la societat se’n pugui apropiar, sinó perquè ningú existeix al marge de les condicions que fan possible viure bé.
I aquí emergeix una qüestió incisiva: es pot considerar plenament lliure la decisió de morir en una societat que no garanteix plenament les condicions per viure?
No totes les decisions neixen del mateix lloc.
No decideix igual qui ha estat cuidat que qui ha estat oblidat.
No escull igual qui ha tingut alleujament que qui només ha conegut la resistència.
Defensar l’eutanàsia sense reforçar al mateix temps les cures —pal·liatives, emocionals, socials— pot convertir-se, sense voler-ho, en una forma elegant de renúncia col·lectiva.
Però aturar-se aquí seria injust. Perquè també existeix l’altre extrem: el del patiment que no es deixa domesticar, el de la vida que s’allarga més enllà del que la mateixa persona reconeix com a vida. En aquest límit, negar qualsevol possibilitat de decisió pot transformar-se en una imposició difícil de justificar.
Aquí apareix una certesa inquietant: protegir la vida no sempre significa prolongar-la indefinidament, sinó saber quan acompanyar el seu final sense abandonament ni violència.
Potser la clau no és escollir entre autonomia o comunitat, sinó rebutjar la falsa dicotomia. La veritable qüestió és si som capaços de construir un marc on ambdues es reforcin: on la llibertat no sigui un acte solitari ni la cura una forma de tutela.
Perquè, en el fons, l’eutanàsia no tracta només de morir. Tracta de com entenem la dignitat quan la vida deixa d’encaixar amb els nostres propis estàndards del que significa viure.
I tornem a l’inici. Els nostres dies no són únicament nostres, però tampoc poden ser administrats com si fossin aliens. Són, més aviat, un espai compartit on es creuen la voluntat individual i la responsabilitat col·lectiva.
Per això, la pregunta decisiva no és només de qui són els nostres dies, sinó alguna cosa més exigent: estem disposats, com a societat, a cuidar cada vida prou perquè el seu final —sigui quin sigui— no sigui mai el resultat de l’abandonament, sinó d’una decisió veritablement digna?
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial