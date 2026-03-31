Ressons
Guardo el mot «compartir» en el calaix on deso les meves paraules predilectes, no sols perquè és una paraula que sempre transmet bona intenció i generositat sinó també perquè, en conjugar-lo, fa créixer les bones notícies i fa empetitir les no tan bones.
El pròxim dissabte dia 11 d’abril, a les 12 del migdia, hi haurà a la Fundació Valvi la presentació del meu darrer llibre: Ressons. 999 (+1) citacions remarcables (MMV Edicions). Compta amb un excel·lent pròleg de l’educador Joan Surroca i Sens i, també, amb unes magnífiques il·lustracions del professor i pintor Toni Cassany.
Ressons és un aplec de 999 citacions recollides en el transcurs de molts anys. Està dividit en catorze blocs: amor, arrels, art, educació, espiritualitat, humor, llengua, natura, país, temps, testimonis referencials, valors, vida i la citació 999 (+1), que és un convit al lector a afegir-n’hi una per la qual tingui una especial predilecció.
El títol d’aquest llibre ve al cas perquè aplega citacions que, al meu entendre, és bo que circulin, que rodin, que no es dissolguin en el torrent cabalós del pas del temps perquè, en un món ple de contradiccions i desconcerts, ens interpel·len i ens insten a actuar, a fer quelcom, a tenir una actitud decidida, participativa i solidària.
Dit d’una altra manera, ens empenyen a fer coses per als altres, a no dimitir i a no conformar-nos amb l’anar fent. En definitiva, a treballar per uns valors que des de la nostra realitat ens impulsen a col·laborar en una societat, en un país i en un món millors.
Els autors corresponents són homes i dones, ja traspassats, nascuts en diferents llocs dels Països Catalans entre els segles XIX i XX. N’hi ha, però, que tot i ser originaris d’altres llocs, hi han viscut un temps més o menys llarg o bé, per una raó o altra, hi han estat vinculats.
Heus ací alguns dels noms que hi apareixen: Montserrat Abelló, Jordi Barre, Moisès Broggi, Johan Cruyff, Ramon Llull, Desideri Lombarte, Francesc Manunta, Francesc de B. Moll, Anna Murià, Miquel Pairolí, Carles Rahola, Joana Raspall, Òscar Ribas, Pere Rodeja i Ponsatí, Mercè Rodoreda, Isabel-Clara Simó, Margarida Xirgu...
Joan Surroca, en unes paraules recollides a la contraportada del llibre, afirma: «El recull farà bé a qui el llegeixi; serà una oportunitat d’iniciar un procés d’elevació personal. Necessitem la bellesa de citacions afortunades com alenades d’aire fresc per a seguir bregant per una societat justa i en pau».
