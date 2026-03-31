Opinió | Des de la Font del Bisbe
El trumpisme perd força a Europa
Les darreres eleccions municipals franceses, les eleccions generals daneses i el referèndum de reforma de la judicatura a Itàlia trenquen el que semblava inevitable: el creixement de l’extrema dreta europea. El trumpisme, aliat del fonamentalisme sionista de Netanyahu, amb la seva guerra d’agressió a l’Iran, ha trencat l’ascens de l’extrema dreta i ha situat la dreta en posicions ambigües, que ha passat de l’adhesió a transitar per l’equidistància i ha acabat amb l’oposició a la guerra. Per això Pedro Sánchez ha reforçat el seu paper a Europa i, de retruc, al nostre país, perquè ha sabut mantenir la coherència del no a la guerra des del primer dia.
Permeteu-me, però, detenir-me en el cas italià, l’únic país gran de la UE governat per l’extrema dreta en coalició amb les dretes. El seu fracàs en el referèndum realitzat fa pocs dies exemplifica el que he escrit i pot representar un tomb significatiu en properes eleccions arreu d’Europa.
Meloni, la presidenta, va cometre tres errors que la dreta sovint tendeix a fer, fins i tot a Espanya: sobreestimar el seu suport popular, sovint basant-se en sistemes electorals manipulats.
El 2022, la coalició italiana, d’extrema dreta i dretes, només va obtenir el 44% dels vots, però, a causa del sistema de majoria parcial, té el 59% dels escons. Una majoria completament artificial, per tant. El primer senyal d’alerta i la primera il·lusió. A Espanya, ens enfrontem exactament al mateix problema.
La dreta pensa que tothom comparteix exactament les seves opinions, però això mai és del tot així, i de vegades aliena l’electorat llançant reformes socials impopulars que són secundàries als seus objectius principals (per exemple, l’abolició de la «renda de ciutadania», que va alienar l’electorat del Moviment Cinc Estrelles).
Finalment, la dreta és reticent a interactuar amb els votants de classe treballadora, o fins i tot amb qualsevol votant. Pren el camí fàcil de pactar amb els poderosos i cau en la complaença. El referèndum del març del 2026 n’és una altra il·lustració: una campanya que va arribar massa tard, un projecte tècnic mal explicat i un historial de Meloni massa personalista per no atraure frustracions contra ella. La dreta va perdre l’oportunitat de parlar amb els votants i mobilitzar el seu electorat sobre un tema important.
El resultat? L’esquerra italiana va aconseguir una victòria popular un any abans de les eleccions parlamentàries. Això no s’havia previst a les enquestes. Ara comencem a veure-ho a les urnes. L’efecte Trump a Europa està debilitant els partidaris de Trump. Meloni ho està experimentant de primera mà avui. Una lliçó valuosa, sens dubte, també a Espanya. El que fa unes setmanes semblava impossible, ara no ho és. El nerviosisme que frega la histèria del PP ens fa pensar que alguna cosa pot canviar.
