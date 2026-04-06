Opinió
Existeixen les hores extres?
Fa uns dies, estava conversant amb un bon amic, reconegut especialista en l’àmbit de les relacions de treball, i parlàvem del compliment de les normes laborals. En un moment d’aquesta conversa, i en indicar per part meva que hi havia diversos informes que demostraven que es realitzen a Espanya un nombre molt important d’hores extraordinàries, i que gran part d’elles no són remunerades, o que, si s’abonen, ho són per vies no regulars, em va dir amb tota tranquil·litat: «Les hores extres no existeixen».
Sorprès per la seva manifestació, i sabent que el meu amic és un perfecte coneixedor de la normativa laboral per estar tots els dies treballant directament amb ella, només se’m va ocórrer insistir que hi ha un article de la Llei de l’Estatut dels treballadors, el 35, dedicat a aquestes i que les defineix com «aquelles hores de treball que es realitzin sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball, fixada d’acord amb l’article anterior», amb un màxim de 80 hores anuals, i que en la negociació col·lectiva es pot pactar, i així ocorre en nombrosos convenis, la seva remuneració per sobre del mínim legal establert en aquest precepte. Vaig seguir la meva explicació recordant-li la importància de complir tant la regulació de la jornada ordinària de treball, regulada en l’art. 34, com la del coneixement d’aquestes hores extres, per a la qual cosa la normativa disposa que, a l’efecte del seu còmput, «la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent».
Com que el meu amic continuava escoltant-me, sense dir res més i amb un somriure que no sabria si qualificar-lo d’ironia sobre el que estava explicant, o més aviat de desacord, vaig continuar insistint en la meva tesi de la importància del compliment de la legalitat, i que existia, encara que estava segur que en tenia coneixement, una important sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, justament davant un conflicte laboral existent en el sector bancari espanyol, que es referia a la importància de vetllar per l’estricte compliment de la jornada ordinària i evitar un perjudici per a la salut de les persones treballadores si es realitzaven hores extres i, a més, no eren remunerades, i que per això era necessari disposar d’un registre horari. En fi, una mica sorprès que el meu amic seguís sense dir-me res i mantenint un rictus immutable, li vaig recordar que la sentència del TJUE va portar a la reforma de l’Estatut dels treballadors i va incorporar en l’art. 34.9 l’obligació empresarial de garantir «el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article», i que «mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada».
I encara més, per a demostrar-li que «estava al dia» de la vida laboral, li vaig exposar que el recent Dictamen del Consell d’Estat, aprovat el 19 de març, sobre el projecte de Reial decret pel qual es regula el registre horari, reconeixia la importància de vetllar pel compliment de la normativa sobre hores extres, encara que al final conclogués que no procedia l’aprovació d’aquesta norma per uns altres, ben polèmics, motius, dels quals hauríem de parlar i debatre en una pròxima conversa.
«Has acabat amb el teu detallat examen jurídic teòric?», em va preguntar immediatament. Li vaig respondre que tenia més arguments, basats en les sentències dels nostres tribunals, a més de la del TJUE, per a sostenir que, si es fan, voluntàriament o amb respecte als pactes en conveni, hores extres, han de ser remunerades i ha de quedar constància fefaent de la seva realització, encara que només sigui per a poder reclamar després el seu abonament davant les ara denominades seccions socials dels tribunals d’instància, abans Jutjats socials.
I aquí és quan el meu amic, amb tranquil·litat, amb serietat, i abandonant la ironia que em semblava reconèixer-li en la seva cara quan li estava donant una classe teòrica de Dret del Treball, em va dir que anava a respondre’m ràpidament: «Tens tota la raó jurídica, però no tens la raó pràctica. Les hores extres no existeixen en la vida laboral quotidiana de moltes empreses, simplement perquè no apareixen en les nòmines, ni hi ha constància de cap registre d’elles. Es fan o no? És un secret ben guardat, tant per part empresarial com, en bastants ocasions, per les pròpies persones treballadores. Aquestes últimes mantenen el secret voluntària o involuntàriament? No ho sabem, perquè de tot hi ha en la vinya del senyor».
Reconec que em va desanimar una mica la resposta, i que vaig tornar a la càrrega amb el meu amic, preguntant-li: «Què és el que em vols dir, que tenim normes que regulen clarament unes obligacions, encara que certament podria millorar-se la seva regulació, i que en la vida laboral quotidiana no es compleix, o només molt parcialment?»
La seva resposta, amb la qual finalitzem la nostra conversa, justament perquè tenia a les seves mans un conflicte sobre el compliment de la jornada ordinària i analitzar si la que apareixia en el seu registre es corresponia amb la real, va ser aquesta: «Benvingut, t’agradi o no, al món laboral real, i continua lluitant perquè les normes es compleixin de veritat».
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat