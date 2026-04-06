Opinió
El porno de Vox
Vox manté la seva croada contra l’educació sexual a les escoles. Recentment, estan escandalitzats per uns tallers dirigits a l’alumnat del cicle inicial de primària, a partir de 6 anys, a l’escola pública Pins del Vallès. Sessions com aquestes formen part d’una estratègia de la Generalitat per estendre l’educació afectiva i sexual al currículum escolar. La mesura prova de prevenir els abusos infantils i la mala educació de les xarxes. Però, des de quan els piròmans es preocupen pel benestar dels nens i les nenes?
Potser han sigut les paraules «genital» o «diversitat» les que han posat els pèls com escàrpies als senyors de Vox. Quin nen necessita saber què és el clítoris?, han de pensar amb aquesta barreja d’hipocresia i bestiesa tan pròpia d’altres èpoques. Quina enyorança d’aquells dies pretèrits en què es pregonava la delectació del mascle, la submissió de la dona, la persecució de l’homosexualitat i la mordassa dels sofrents.
Els menors abusats durant dècades a les escoles religioses saben molt bé les conseqüències del silenci, de la ignorància i de la vergonya. Difícilment es pot denunciar el que ni tan sols s’entén. Menys encara si no es disposen de les paraules per expressar el sofriment. També ho saben els menors abusats a casa i pel seu entorn més pròxim. El 75% dels agressors formen part de l’àmbit familiar, el domicili de la víctima és el lloc on amb més freqüència es produeixen les agressions. Vox, sempre obstinat a equivocar-se, no deixa de reclamar un «pin parental» perquè les famílies puguin excloure els seus fills del perillosíssim «adoctrinament» escolar.
Per a què immiscir les escoles en l’educació afectivosexual quan existeix el porno i els gurus de la manosfera?
L’edat d’accés a la pornografia ja s’ha avançat als vuit anys i el seu ús està generalitzat als catorze. Aquestes dades són públicament conegudes, també les seves conseqüències en els joves. Bàsicament, un demolidor impacte en el seu desenvolupament emocional, psicològic i social. Es fomenten actituds violentes i masclistes, es deshumanitzen les relacions i poden provocar disfuncions sexuals. El porno que avui arriba de manera massiva i addictiva als adolescents té poc a veure amb el de fa unes dècades. El contingut s’ha extremat i resulta habitual trobar situacions de gran violència, especialment dirigida a dones, i aberracions tals com agressions a animals, nadons... No fa falta estendre’s per entendre la magnitud del problema a què ens enfrontem.
La realitat és que la violència sexual entre els adolescents no para de créixer. Resulta impossible i ingenu creure que Vox desconeix aquesta situació. Malgrat això, continua amb la seva campanya per evitar que l’escola es converteixi en far i refugi davant la toxicitat incontrolada que arriba de les xarxes. Això sí, reincideix en el seu missatge que els menes venen a violar les nostres filles. Per què abordar la realitat quan una mentida funciona molt millor per als seus interessos electorals?
