Opinió
Rosaleda zona 0, homenatge als caiguts
Tot i que estem atents a totes les agendes que es publiquen a Girona, ha estat gràcies a un cartell penjat en el carrer que ens hem assabentat que, amb motiu de celebrar-se el dia de l’arbre, el Campus de l’UdG va col·laborar en unes jornades organitzades per Biotop Natura, que es varen perllongar del 18 al 21 de març realitzant-se un tot seguit d’actes plens de coneixement, converses i experiències amb la natura.
L’assistència a l’esdeveniment programat pel dia 18 valia 10 euros que donaven dret a participar en les ponències, que es varen presentar a la Sala de Graus del recinte universitari en el qual es varen compartir informacions i reflexions sobre els arbres i els boscos i sobre la relació de l’espècie humana amb la natura en general.
Ara feia temps que no pujava a la facultat de lletres de l’UdG, les darreres vegades que hi vaig anar va ser per participar en algun acte organitzat pel nucli Paulo Freire o per la càtedra Ferrater i Mora, dirigida per en Joan Vergés.
Volia agafar el bus a la parada del jardí de la infància, però quan va passar anava ple, així que vaig haver de pujar a peu. Quan vaig arribar a l’UdG, vaig veure amb sorpresa que enguany les Jornades dedicades a Walter Benjamin s’havien avançat i tenien lloc a Girona, Barcelona i Portbou aquest passat mes de març sota el títol Pensar és hissar veles, art i comunicació en l’era digital.
Modèstia a part, ho he explicat en altres ocasions, jo vaig ser el primer que va alertar del fet que Walter Benjamin havia mort a Portbou i amb el periodista Carles S. Costa i la complicitat del partit socialista, encapçalat aleshores per Ernest Lluch, vàrem recuperar la història i de forma totalment voluntària i altruista organitzarem el primer homenatge a l’insigne filòsof germanojueu a Portbou. Després es va fer el monument en el cementiri, obra de Dani Karavan. Aquells anys inicials varen col·laborar d’una manera ferma i de forma desinteressada, entre altres, el doctor Bancells i l’hiperactiu aleshores Josep Maria Loste Romero, editor d’El Full de Portbou.
Des que l’UdG s’ha posat al capdavant del tema Benjamin, un filòsof que torna a estar de molta actualitat, han anat organitzant actes, cosa que està molt bé, on aporten recursos des del consolat alemany, fins a l’Institut Goethe, passant per la Generalitat, l’Ajuntament… d’això ja fa molts anys. Es convida a personalitats internacionals i es fan xerrades, jornades, debats, conferències i suposem algun tiberi a la salut d’un filòsof maleït en el seu temps i d’uns pioners als quals mai se’ls ha reconegut la seva feina inicial, sense la qual tot el que es fa ara hagués estat possible.
Com que vaig veure que el dia de l’arbre es commemorava a la universitat d’una manera molt teòrica, vaig decidir que la millor manera que podia celebrar jo la diada era fent treball de camp, anant a la Devesa a visitar els darrers arbres caiguts.
De camí des de la facultat de lletres fins al pulmó verd de Girona vaig passar per la Casa Pastors i per l’antic convent de les Caputxines que l’exbatlle Nadal ha suggerit s’hi podria encabir el Museu d’Art Contemporani, tan anhelat pels artistes gironins.
Ja a la Devesa, em vaig aturar a la plaça de les Botxes, on resisteixen els plàtans més monumentals de la ciutat, que semblen tanmateix gegantines potes d’elefant. Segons Bernat Metge, els primers plàtans de la Devesa varen ser plantats entre 1840 i 1850. En aquesta zona hi ha els tres exemplars més alts de Catalunya.
Voltant pel parc, declarat Jardí Artístic Nacional el 1943, no em vaig oblidar de retre visita al voltant del restaurant Rosaleda, autèntica zona zero de la ciutat on han caigut més arbres. Em pregunto, com molts gironins, si aquests «caiguts» seran un cas aïllat o només els precursors i a la llarga acabaran caient tota la resta al darrere.
Narcís Motjé, el gran especialista dels arbres de la Devesa, ja fa anys que està alertant a les diferents administracions que no val a badar, que si no es prenen les mesures que cal, la supervivència del parc no està ni molt menys garantida.
Segons dades disponibles, només aquestes darreres setmanes a la ciutat de Girona han caigut més de 70 arbres. Aquest vent violent que ha bufat a la ciutat darrerament ha provocat estralls fins i tot en el centre urbà, fent caure arbres a la ronda Ferran Puig o a la pujada de Montjuïc. Arran d’aquesta alarma la Generalitat ha decidit tallar també tots els pins de l’escola Annexa.
Està molt bé que celebrem el dia de l’arbre, però cuidem els que tenim i fem cas als experts, de no ser així el nostre patrimoni forestal davallarà i acabarem fent homenatges als arbres caiguts.
