Guerra entre religions?
Aquesta Setmana Santa ha demostrat que estem, una vegada més, amb la idea de la guerra entre religions. El cristianisme davant de l’islam invasor. Occident davant els altres. Un relat fàcil d’entendre i útil per a molts tot i que no sigui cert. És l’ús interessat de la religió com a eina política, cultural i emocional.
Durant el partit de futbol entre Espanya i Egipte, centenars de persones van corejar «Espanya cristiana, no musulmana» o «musulmà qui no boti». Això sí, ho cantaven els mateixos que aplaudeixen un gol del jugador espanyol Lamine Yamal, que és musulmà. Aliens a aquestes incongruències, amb aquest lema marquen qui pertany i qui no al país. No hi ha religió de fons, perquè de fet aquesta acció excloent no està ni a les Escriptures. Demostren que no pretenen defensar una fe, sinó traçar una frontera.
És idèntic al que des de fa dècades, en el seu màxim exponent de deshumanització, hem vist a Palestina. En moltes ocasions Israel (i a Espanya, part dels partits que donen suport a les seves polítiques) ha venut que defensar-se de Gaza tenia també un motiu religiós. Això de democràcia vs islamisme o que aquest espai pertany a la terra promesa. La religió passa així, de nou, com a coartada davant una política d’assentament i colonització a Gaza i Cisjordània. Aquesta mateixa Setmana Santa s’ha fet un pas més. Israel ha aprovat aplicar la pena de mort per penjament a palestins condemnats per atacs letals, una mesura impulsada per la ultradreta que sosté Netanyahu. Això és el que passa quan el teu govern depèn d’ultres, que acabes com ells. Tinc interès per escoltar líders de dreta i ultradreta d’aquest país després que Israel apliqui la mateixa forca que criticaven de l’Iran i amb la qual justificaven l’atac d’Israel i els Estats Units, aquests que deien que era triar entre «la civilització o la barbàrie».
El silenci també és posicionar-se. Ho va ser també fa tot just uns dies a Jerusalem quan durant el Diumenge de Rams es va vetar l’accés al Sant Sepulcre a la màxima autoritat catòlica. El president Pedro Sánchez va ser el primer a pronunciar-se en defensa de la llibertat religiosa. Només hores després Vox va reaccionar amb molta moderació, molt alineats amb les polítiques del govern israelià. Aquest és l’espectacle dels que et parlen d’El Cid i es donen cops de pit amb la identitat cristiana en campanyes, però la relativitzen quan entra en conflicte amb determinats aliats. Només després de la pressió internacional, Netanyahu va rectificar, però els silencis i les tebieses van deixar molts retratats. Quan la fe s’utilitza per assenyalar a dins i s’abandona quan incomoda a fora, no és religió, és pura conveniència. Allà és on el relat es trenca, quan la religió deixa de ser principi i es converteix en eina. La pena és als qui acaben convencent pel camí, mancats de cultura teològica, de manera evident. Aquests que compren que avui hi ha una guerra de religions quan només és una guerra d’interessos.
