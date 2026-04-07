Opinió
Revelació
La setmana passada, veient l’expectació que aixecava el nou viatge de la NASA a la lluna, era inevitable reviure l’explorador espacial que tots i totes portem dins. Quan ets petit, la lluna, allò tan llunyà i tan present a la vegada, es torna un símbol dels llocs on voldries arribar encara que sembli impossible. Un somni inassolible, però al mateix temps profundament tangible. És fora del teu abast i també creus que la podries arribar a tocar amb la punta dels dits. Un misteri que contemples només aixecant la mirada, gairebé com un recordatori del camí que has de recórrer per convertir-te en protagonista de les ficcions que veneres. Per a alguns, la lluna també és el principi d’una altra cosa, el port que delimita les infinites possibilitats de l’expansió de l’univers. El cineasta Steven Spielberg, segurament l’home que més ha fet perquè ens creiem els impensables, estrena aquest estiu El dia de la revelació, en què ens presentarà un món abocat a un debat gens estrany en els temps que corren: què passaria si trobéssim indicis de vida extraterrestre? Ens ho creuríem? Quines conseqüències tindria? Com reaccionarien unes societats tan polaritzades com les nostres, condicionades pels prejudicis i els dogmes? Havia de ser ell qui proposés aquestes disjuntives, perquè al capdavall la ficció moderna, la que ell ha contribuït decisivament a apuntalar, és la crònica d’una evolució cap a la falta de referents, cap al desencant i cap a la disrupció. Efectivament, si ara apareguessin unes naus alienígenes al cel, ens semblaria, primer, que és l’únic que ens faltava per veure en aquesta era tan eixelebrada. I després, veient qui governa les nacions més poderoses del món, entraríem en un bucle de terror, de tancament de files i de teories de la conspiració, aconseguint que els visitants, encara que vinguessin en pau, ens ataquessin per pur instint de supervivència. El pitjor és que si passés no ens semblaria estrany, perquè ja fa temps que hem normalitzat les atrocitats.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï