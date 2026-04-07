Opinió | Des de la Font del Bisbe
Sis setmanes de guerra contra l’Iran
Han passat sis setmanes des de l’inici de la guerra contra l’Iran i, malgrat el control absolut de l’espai aeri iranià per part dels Estats Units i Israel, no s’hi observa progrés real que estabilitzi la situació militar a favor de la Coalició. Des del punt de vista militar, per als EUA és un fracàs: encara no hi ha domini al Golf Pèrsic, del qual depenen directament el calendari del conflicte i la magnitud dels costos econòmics, a més de la impossibilitat de protegir els aliats a la regió.
Des de principis de març, almenys 39 refineries i camps de gas i petroli han patit danys greus a nou països de l’Orient Mitjà, segons The New York Times. A més, mentre el nombre de míssils i drons llançats per l’Iran es manté estable, la quantitat d’objectius assolits augmenta i l’eficàcia de la defensa antiaèria dels EUA i Israel està disminuint. Això és degut, en part, a l’eliminació selectiva de radars per part de l’Iran. També hi influeixen l’assistència de la Xina (intel·ligència i al·lusió de defenses aèries) i de Rússia (el mateix, a més de l’assistència tecnològica dels drons a la guerra electrònica).
La defensa antiaèria d’Israel va deixar passar els atacs amb míssils contra les ciutats de Dimona i Arad. Aquest atac de l’Iran contra Israel va ser el més destructiu des del començament del conflicte. Més de 200 persones van resultar ferides, i no s’informa oficialment sobre el nombre de morts. Les escoles a tot Israel van passar a ensenyament remot, cancel·lant-se les classes presencials.
Després de tot això, Trump va tornar a fer un gir radical i va llançar un ultimàtum a l’Iran: si no obre completament l’estret d’Ormuz en les pròximes 48 hores, els EUA atacaran i destruiran diverses centrals elèctriques, començant per la més gran. Després va ampliar el termini i ara tot és possible, tant una escalada com un nou gir de guió. En resposta, l’Estat Major Central iranià Khatam al-Anbiya va advertir que qualsevol atac nord-americà contra la infraestructura energètica o de combustible de l’Iran desencadenaria represàlies contra la infraestructura energètica, tecnològica i de dessalinització dels EUA i els seus aliats a tota la regió.
El problema per a Trump i els EUA és que mai no han tingut control real del conflicte: des del principi (Israel va començar i augmentar el grau d’escalada) i fins ara (és l’Iran, i no els EUA, qui escull els terminis: a qui deixar passar per l’estret d’Ormuz, a qui no atacar a l’Orient Mitjà, etc.). Per tant, en un futur pròxim, els Estats Units intentaran aconseguir almenys un èxit militar limitat per després iniciar negociacions, però d’altra banda, això podria derivar en una escalada encara més gran, convertint el que va començar com una guerra geopolítica pel petroli també en un conflicte infernal per l’aigua.
